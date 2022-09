Gran expectación por la reaparición de Chris Rock junto a Javier Bardem en la Mostra El humorista y el actor estrenarán el cortometraje 'Look at Me' en el Festival de Venecia y supondrá el regreso del cómico a una alfombra roja tras la bofetada que le dio Will Smtih en los Oscar

Penélope Cruz no será la única presencia española en el Festival de Venecia. Estos días hemos ido revelando los artistas de nuestro país que se darán cita en el Palazzo del CInema del lido veneciano. A ellos sumará su presencia Javier Bardem, que coincidirá con su esposa Penélope Cruz en la ciudad de los canales, así como con su gran amigo Juan Diego Botto, que estrenará su primera película como director, En los márgenes, protagonizada por Cruz.

Javier Bardem presentará el próximo 9 de septiembre el cortometraje Look at me de la directora británica Sally Potter, que se presentará fuera de concurso en la sección Horizontes Extra del certamen, al que es "posible" que acuda también el otro protagonista del corto, el humorista Chris Rock. Así lo ha revelado Alberto Barberá, director de la Mostra. "Es un cortometraje con dos actores extraordinarios, y es posible que Chris Rock, que está de gira esos días por Europa con su espectáculo, pueda estar en la presentación de este cortometraje", dijo sobre su presencia en este festival que comienza hoy 31 de agosto y se prolongará hasta el 10 de septiembre.

Si así se confirma finalmente, Rock reaparecerá en Venecia en su primer evento de gran envergadura después de que el actor Will Smith le disese una bofetada en los Oscar por bromear sobre la alopecia de su esposa. Es tal la repercusión que tuvo este altercado que Rock declinó participar en una entrevista con Oprah Winfrey tras lo ocurrido y ha rechazado ser el próximo presentador de los Oscar. De cualquier forma presumiblemente no hablará del altercado, ya lo hizo en redes sociales, pero su aparición creará una gran expectación en el festival.

Recordemos que Javier Bardem y Penélope Cruz fueron objeto de otras de las bromas del humorista, pero no tuvieran la misma reacción que el oscarizado intérprete de El método Williams. Los españoles asistieron a la gala de los Oscar en calidad de nominaddos a mejor actor actor y actriz, por Ser los Ricardo y Madres paralelas. Si bien ninguno se alzó con la estatuilla, sí fueron objeto de uno de los comentarios de Chris Rock, que se refirió a ellos diciendo: “¿Sabéis quién tiene el trabajo más duro esta noche? Javier Bardem y su mujer están nominados hoy los dos. Si ella pierde, él no puede ganar, Bardem está pidiendo a gritos que gane Will Smith, por Dios".

Se como fuere, a los protagonistas del corto rodado hace tres años se les espera en el estreno de Look at me, de Sally Potter, con la que el actor madrileño ya había trabajado en la película Los caminos que no escogemos. La historia se centra en los ensayos de una gala de recaudación de fondos cuando dos hombres, el director de la gala y un batería de rock, se sumergen en un enfrentamiento cada vez mayor. La actuación de Rock "me conmovió hasta las lágrimas", señala la directora británica, que ha ensalzado el trabajo de "dos titanes en el mundo del espectáculo". La proyección del cortometraje en Venecia coincide con el 30 aniversario del estreno de Orlando , el segundo largometraje de Sally Potter nominado al Oscar, en competencia en el festival en 1992.

