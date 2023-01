Ana de Armas ejercerá como presentadora en los Globos de Oro, premios a los que está nominada

La cuenta atrás ha comenzado. El próximo 11 de enero se celebran los Globos de Oro 2023, unos premios que regresan con todo su esplendor tras una última edición que hizo peligrar su continuidad puesto que fue una gala en versión reducida, sin asistentes ni tampoco retransmisión televisiva. En este resurgir Ana de Armas será una de las grandes protagonistas de la velada ¡por partida doble! Además de partir como una de las grandes favoritas a alzarse con la estatuilla a mejor actriz de drama por su papel en Blonde, donde se mete en la piel de Marilyn Monroe, forma parte del elenco de presentadores.

VER GALERÍA

-No te pierdas el espectacular proceso de caracterización de Ana de Armas para transformarse en Marilyn

-Los cuatro actores que han sido clave en la meteórica carrera de Ana de Armas

La actriz hispanocubana de 34 años se subirá al escenario del Hotel Hilton de Beverly Hills para entregar uno de los 27 galardones que se reparten, y que se dividen en dos grandes bloques: cine y televisión. Así lo ha confirmado la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. El organismo organizador también ha adelantado que el maestro de ceremonias, Jerrod Carmichael, contará con la ayuda de otras estrellas como Jamie Lee Curtis (nominada a mejor actriz de reparto por Todo a la vez en todas partes), Quentin Tarantino, Tracy Morgan, Ana Gasteyer, Billy Porter, Colman Domingo, Michaela Jaé Rodríguez, Nicole Byer, Natasha Lyonne y Niecy Nash.

La protagonista de El internado, Sin tiempo para morir, Puñales por la espalda o Blade runner 2049 podría subirse en dos ocasiones al escenario: para entregar un premio, como hizo en 2020 junto a Daniel Craig, y para recogerlo. La transformación de Ana de Armas en un icono intergeneracional como es Marily Monroe la ha encumbrado aún más y ha hecho que tanto la crítica como el público ponga sus ojos en ella. Incluso los herederos del patrimonio de Norma Jeane (así se llamaba la artista) han aplaudido su actuación.

VER GALERÍA

-Padre de 10 hijos y leyenda de la comedia, así es la vida de Eddie Murphy que será honrado en los Globos de Oro

Se lleve o no el premio, para Ana se trata de un montaje que ha marcado su carrera y ha supuesto un gran aprendizaje en todos los aspectos. "Estuve nueve meses entrenando mi dialéctica, a base de practicar para lograr el acento correcto. Fue una gran tortura, muy agotador. Mi cerebro estaba frito", dijo en The Times. Además, reconoce que gracias a su papel descubrió que "la versión más atrevida, sin disculpas y feminista de su historia que jamás había visto" de Marilyn.

Una historia de superación

Ana de Armas se ha consagrado como una de las principales estrellas de Hollywood, pero el camino al éxito no ha sido fácil. Ella misma ha reconocido que sus primeros meses en la meca del cine fueron complicados y se encontró con algunos obstáculos que consiguió transformar y convertir en un impulso para lograr su sueño. En C magazine recordaba que su mudanza a Los Ángeles hace ocho años se produjo por una corazonada e hizo las maletas aunque apenas sabía inglés y era consciente de que eso era un hándicap.

VER GALERÍA

Los casting inicialmente no fueron fáciles, pero pronto consiguió oportunidades en las que demostró su enorme talento y su implicación en el set de rodaje, donde se siente plena. "Estoy bien cuando estoy trabajando, ahí es cuando me siento más feliz, cuando estudio y me preparo", explicaba Ana, quien a su vez es consciente de que se está perdiendo algunos planes personales. Tanto su familia como su pareja, Paul Boukadakis (ejecutivo de Tinder), y sus amigos la apoyan incondicionalmente y están felices de que el trabajo duro tenga recompensa y verla encadenar éxitos.

Loading the player...

Elena Furiarse desvela cómo vivió su amiga Ana de Armas el rodaje de 'Blonde' tras su nominación a los Globo de Oro