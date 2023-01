Ana de Armas estrena el año con el look ideal para invitadas que adoran el negro

Si 2022 fue un gran año profesional para Ana de Armas, este que acabamos de iniciar podría serlo todavía más. La actriz cubana está nominada a los Globos de Oro por su papel protagonista en Blonde y, una semana antes de que se entreguen tales premios (la gala tendrá lugar la noche del 10 al 11 de febrero en Beverly Hills), ha acudido al programa de Jimmy Fallon para promocionar su película... y reírse mucho, que es lo que ningún invitado a The Tonight Show puede evitar. Además de divertir al público y al presentador con su dulce sentido del humor, esta aparición televisiva le ha servido a Ana para revalidar su título como una de las actrices más estilosas gracias a un look de invitada perfecto para aquellas que quieren apostar por el color más elegante de todos, el negro.

- Los guiños de Ana de Armas a sus looks en Blonde

Decía Yves Saint Laurent que el negro "afirma, diseña y estiliza. Una mujer con un vestido negro es como un trazo de lápiz". Una opinión plenamente compartida por estilistas y otros diseñadores, pues siempre se ha considerado al tono más oscuro de toda la paleta como un acierto seguro en prácticamente cualquier ocasión. Cuando no sepas qué ponerte, escoge un little black dress sencillo; así de fácil. Un consejo que Ana de Armas puso en práctica anoche, aunque, en su caso, no optó por una silueta básica, sino por un vestido que, aunque minimalista, es muy sexy y favorecedor.

Según ha indicado su estilista, Samantha McMillen, se trata de un diseño de Oscar de la Renta. Ajustado y con largo hasta el tobillo, cuenta con varios detalles que estilizan mucho, como la manga corta ligeramente abultada (disimula los brazos), el fruncido en el abdomen (afina la fintura) o, lo más llamativo, una gran abertura lateral que alarga visualmente las piernas. Este último efecto se potencia gracias a las sandalias escogidas, un modelo-joya de Gianvito Rossi con tiras glitter sobre el empeine. Al no tener correa alrededor del tobillo, las piernas se prolongan más allá de este, con lo que se suman centímetros. La pedicura negra, a juego de la manicura, la melena ondulada y un maquillaje natural completaron este elegantísimo look de invitada.

El abrigo negro todoterreno

El frío clima de Nueva York, donde se graba el programa de Fallon, obligó, lógicamente, a que Ana se abrigara a la entrada y salida del plató. En esos momentos es cuando pudimos ver la pieza escogida por la actriz a tal fin, un abrigo largo de color negro con detalles en cuero de Louis Vuitton, firma de la que es embajadora y que, previsiblemente, lucirá en los Globos de Oro ya que suele escogerla en todas las alfombras rojas. Quedan unos días para confirmar este dato y desvelar el estilismo elegido para su gran noche, pero lo que podemos adelantar, a la vista de este lookazo, es que Ana de Armas será una de las más sofisticadas de esa cita, la primera gran gala del año en Hollywood.