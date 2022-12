Ana de Armas y otras actrices que dieron mucho que hablar en 2022

Nos despedimos de 2022 y echamos la vista atrás para recordar aquellos momentos buenos y otros no tan buenos en el mundo de la interpretación. 2022 ha sido un año inolvidable para muchas actrices como Ana de Armas por su triunfal y aplaudida interpretación de Marilyn Monroe en Blonde o Jennifer Lopez por su boda con Ben Affleck, pero no podemos olvidar el annus horribilis que han vivido Olivia Wilde y Jada Pinkett, una por la polémica que suscitó el filme en el que se enamoró de Harry Styles, y la otra por la bofetada que su marido WIll Smith le dio a Chris Rock en el escenario de los Oscar. Ha sido un año de luces pero también de sombras entre las grandes protagonistas del año.

Ana de Armas se ha consagrado en 2022 como la actriz del momento. La intérprete de origen cubano se ha convertido en todo un fenómeno desde el estreno de Blonde y, además de optar a una nomijnación al Globo de Oro, parte como una de las favoritas para entrar en la quiniela de los Oscar. Es tal el reconocimiento obtenido por esta actriz cubanoespañola, a la que muchos recordaran por su papel en El internado, que ha sido elegida una de las personas más influyentes, según la revista Time. Su película ha dividido a sus fans y a la crítica, pero es tal la expectación y curiosidad que ha despertado que durante semanas estuvo entre las películas más vistas de Netflix. Tanto su soberbia interpretación de Norma Jean como el gran parecido que guardaban ambas mujeres son dignos de mención.

La actriz saborea las mieles del éxito no solo a nivel profesional,sino también sentimental. La española apareció en el Festival de Venecia acompañada de su novio, Paul Boukadakis, con el que lleva saliendo un año. Aunque no suele ser habitual que haga este tipo de apariciones con sus parejas, Ana de Armas ha dejado de esconderse y ha protagonizado unas imágenes muy románticas junto al vicepresidente de la conocida aplicación de citas Tinder.

Olivia Wilde nunca imaginó que su película No te preocupes querida le supondría tantos quebraderos de cabeza. La directora de cine se enamoró durante el rodaje del filme de Harry Styles, el protagonista de su película, aunque algunos medios apuntaban a que la relación entre ambos empezó mientras la actriz aún estaba casada con Jason Sudeikis. En un primer momento la cinta provocó muchos cambios en el elenco, Dakota Johnson tuvo que ser sustituida por Kiki Layne debido a que el calendario interfería con el del rodaje de La hija oscura, y Shia LaBeouf fue remplazado por Harry Styles, pareja de la cineasta.

Esto supuso una serie de tensiones por parte del resto del elenco, sobre todo en la artista Florence Pugh. Wilde le llegó a decir que había cambiado a LaBeouf para protegerla después de que este hubierasido acusado de agresión y maltrato por su expareja, FKA Twigs. Sin enbargo, el propio Shia, lejos de quedarse calladdo, se defendió y mandó un vídeo en el que Olivia le pedía que no se marchara y en el que se refería a Florence Pugh como "la señorita Flo". En el estreno del filme se evidenció la tensión entre Pugh y Wilde. Sin embargo, pasada la promoción de su película y cuando parecía dar por terminada esta etapa difícil de olvidar, su historia de amor con Harry Styles, también llegó a su fin. La pareja rompió su relación después de dos años de noviazgo.

Jennifer Lopez atraviesa uno de los mejores momentos de su vida. La cantante y actriz de Cásate conmigo despide el 2022 feliz y enamorada de su marido Ben Affleck, con el que ha demostrado que las segundas partes sí pueden ser buenas. La diva del Bronx despide el año de su boda llena de proyectos y después de haber encontrado el bienestar físico y emocional que tanto necesitaba.

A sus 53 años anuncia un nuevo disco: a través de un vídeo en el que podemos ver cómo la Jennifer Lopez de hace 20 años se transforma en la que es ahora. Sabemos que se llamará This is me... Now, un título cargado de significado. Y es que este nuevo trabajo parece rendir homenaje a This is me... Then, el disco que la cantante publicó en 2002 y que en su día le dedicó al que era su novio y ahora es su marido, Ben Affleck. Los fans están ante algo grandioso que verá la luz en 2023. Trece nuevas canciones de su proyecto más personal y diferente a los que ha producido anteriormente, la última vez que lanzó un álbum íntegro fue en 2014.

Amber Heard perdió el juicio por difamación contra su exmarido Johnny Depp. El protagonista de Piratas del Caribe obtuvo un veredicto falvorable del jurado y pese a los intentos de la actriz por rebajar la pena impuesta de 14 millones de euros o repetir el proceso, nada ha cambiado a lo dictado por el juez en el mediatico proceso. Después del polémico juicio, Amber Heard se refugió en un pequeño pueblo de Mallorca, Costitx, junto a su hija Oonagh, que vino al mundo el 8 de abril de 2021 a través de un vientre de alquiler. La actriz ha alquilado una casa en el pueblo balear de Costitx, según informó el Diario de Mallorca, y allí se ha ido a descansar con un sobrenombre para pasar desapercibida.

La modelo, rodeada de su círculo más próximo, entre los que está su amiga, la directora de fotografía Bianca Butti, disfruta a tiempo completo de su hija Oonagh, de año y medio, ya que desde que se falló el veredicto del jurado no ha vuelto a trabajar en ninguna película. Aquaman and the Lost Kingdom y In the Fire, los dos filmes que rodó antes del fallo del juez, siguen pendientes de estreno y se lanzarán en 2023.

Jada Pinkett sin buscarlo ni desearlo se convirtió en otra de las protagonistas del año tras la bofetada que su marido Will Smith le propinó al cómico Chris Brown en la pasada edición de los Oscar. El intérprete de El príncipe de Bell Air se llenó de ira tras el desafortunado comentario que hizo el cómico sobre la alopecia de su esposa y cometió una imprudencia de la que probablemente se arrepentirá de por vida. Lo que quizá no era de dominio público, aunque ya lo había expuesto en alguna de sus entrevistas, era que esta enfermedad supuso para Jada Pinkett un largo y duro proceso de aceptación.

"Mi pelo siempre fue una gran parte de mí, de repente empecé a perderlo y sentí miedo", manifestó en algunas entrevistas sobre esta patología que llegó incluso a influir en su ánimo y salud mental. "Siempre tuve la opción de tener pelo o no y un día, de repente, ya no lo tenía más", explicaba ante el shock que suponía ver aquella continua e irreparable caída de su melena. Sin embargo, y gracias al apoyo que le brindó su familia, tanto por parte del protagonista de El método Williams como de sus dos hijos en común: Jaden Smith, de 23 años y Willon Smith de 21, pudo superar este duro bache. Encontró otras alternativas que le hacen sentir igual de bella. "Me siento como una reina con mis turbantes", bromeó. A raíz de este incidente, Jada se convirtió en una inspiración para muchas personas que viven con la misma o similar condición.

Penélope Cruz no logró el Oscar, pero volvió a escribir su nombre con letras de oro en la historia del cine al compartir nominación con su marido, Javier Bardem. Los académicos de Hollywood les convirtieron en uno de los contados matrimonios del séptimo arte que han sido aspirantes a la codiciada estatuilla en el mismo año: ella por Madres paraelas y él por Ser los Ricardo. Pese a que ninguno de los dos lo consiguió, este ha sido otro hito para el cine español y mundial. La recordada Raimunda en Volver lograba su cuarta nominación al Oscar, -lo ganó en 2009 con Vicky Cristina Barcelona-, después de haberse alzado con el César de Honor francés, tres premios Goya de 13 nominaciones, la Copa Volpi del Festival de Venecia, el premio Donostia del festival de San Sebastián, el Bafta británico y el David de Donatello en Italia.

Además este año recibió emocionada el Premio Nacional de Cinematografía 2022. “Gracias, papá, donde estés, que hubieras disfrutado mucho de este momento”, señalaba entre lágrimas refiriéndose a su padre, Eduardo Cruz, fallecido en 2015. "Y gracias mamá. La entrega con tus hijos sigue siendo para mí hoy un modelo de referencia para entender la vida", dijo la actriz, que quiso dedicarle también el galardón a su marido, Javier Bardem, y a sus dos hijos Leo y Luna, "que son lo más maravilloso de este mundo". "Tengo mucha suerte de teneros a todos en mi vida", concluyó la actriz madrileña, que año tras año nos sigue haciendo soñar con sus logros y reconocimientos.

Ester Expósito vio como su papel de Carla en Élite le cambió la vida por completo. Esta joven madrileña, de 22 años, se convirtió en un fenómeno televisivo que también triunfaba en las redes sociales. Con 29 millones de seguidores la intérprete es un gran reclamo para las firmas de lujo o cualquier fiesta exclusiva que se precie. La protagonista de Alguien tiene que morir reconoce lo diferente que es su vida después de su éxito en Netflix: "En algún momento me he sentido abrumada por el éxito, pero hay que gestionarlo para no amargarte. Además, me siento muy afortunada de poder vivir de mi pasión. Nunca quise ser otra cosa que no fuera actriz, lo tuve claro desde que era una niña", dice Expósito, que este año se ha pasado al género de terror con la película de Jaume Balagueró Venus. Su papel de una mujer perseguida por un grupo de narcotraficantes que se queda atrapada en un edificio maldito está despertando muy buenos comentarios y se suma así a la lista de actores de Élite que han apostado por un proyecto de terror.

En el plano sentimental, después de poner punto y final a su relación con el actor mexicano Alejandro Speitzer, la actriz ha encontrado de nuevo el amor en el mundo de la interpretación. Desde octubre de 2021, Expósito comparte su vida con Nico Furtado. Fue en noviembre cuando la revista ¡HOLA! adelantó en exclusiva que estaban juntos y no fue hasta un mes después cuando hicieron oficial su amor.