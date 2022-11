Ester Expósito cuenta cómo ha afectado a su vida el boom de 'Élite'

Ester Expósito, que el próximo 2 de diciembre estrena la película de Jaume Balagueró Venus, ha explicado cómo su papel en Élite le cambió la vida y cómo el equipo de la serie les adviritió del posible fenómeno que estarían a punto de vivir. "No es que lo supieran, pero nos avisaron que en Netflix de repente hay cosas que triunfan y que te cambian para siempre. Cosas que hay que ingerir y acostumbrarte. Nos prepararon un poco por si acaso", ha dicho la actriz en El Hormiguero, donde además ha revelado que la realidad no se parece en nada a lo que le dijeron. Con 29 millones de seguidores en su perfil de Instagram, la intérprete ha expresado también que lo cierto es que su vida es muy diferente desde entonces: "Hasta que no lo vives...".

Desde muy pequeña Ester supo que quería dedicarse a ser actriz, motivo por el que ha asegurado que tiene los pies en la tierra y por lo que no ha perdido nunca el foco. "Nada vuelve a ser lo mismo. Eso sí, sigo saliendo mucho. En general intento llevar una vida lo más normal que puedo y salir a la calle con normalidad, aunque voy muy tapada porque me da mucha vergüenza y porque me gusta pasar desapercibida. El tema de la exposición me ha costado acostumbrarme", ha continuado diciendo Expósito, que además ha añadido que salir a bailar con sus amigos le ayuda a desconectar. "Ellos me respaldan para que no pasen cosas raras y voy a los mismos sitios de siempre porque te tratan bien y te cuidan", ha contado.

Ester también ha comentado que su género favorito cuando va al cine es el de terror porque le genera mucha "adrenalina". Desde muy pequeña comenzó a ver ese tipo de películas porque son las que más le divierten y con las que más disfruta, pero además Expósito ha revelado que son las cosas que pueden pasar en la vida real las que más miedo le dan. Además, la intérprete ha confesado que desde muy pequeña les ha contado historias paranormales a sus amigas y familiares. "Era muy traviesa y me inventaba relatos para meter miedo a mis amigas del colegio. Les dije que en mi casa estaba el fantasma de una hermana muerta, encerrab a m primo en una sala a oscuras... cosas así", ha comentado la invitada al programa de Antena 3, quien además ha confesdo su fobia a las arañas.

"Me da igual que me digan que no piquen. Es un ser muy inquietante. Me dan miedo pero me gusta verlas. Eso sí, me encantan los tiburones blancos y tengo ganas de ir a una jaula bajo el agua para poder verlos", ha dicho Ester sobre una e las próximas actividades que le gustaría hacer. Con muchas ganas de viajar, la exintérprete de Élite además ha revelado que una de sus mayores pasiones es el submarinismo, una aficción que adora porque la une mucho con su padre, con quien la practicó por primera vez. "Me conecta mucho con él y es que de pequeña quería ser sirena", ha dicho.