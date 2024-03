La entrevista más familiar de Ester Expósito con su tío, el periodista Ángel Expósito, y su madre como invitada

Ester Expósito ha recibido una visita muy especial durante su estancia en México, país en el que se encuentra rodando la segunda temporada de la serie Bandidos, de Netflix, en la que comparte protagonismo con su ex, el actor uruguayo Nico Furtado. Su tío paterno, el periodista Ángel Expósito, ha aprovechado su viaje de trabajo al país azteca para reencontrarse con ella y entrevistarla en La Linterna, el programa radiofónico que dirige y presenta en COPE.

"Uno aterriza en México, se registra en el hotel y empieza a ver carteles en la calle y piensa: 'Esa cara me suena'. Y resulta que esa cara, de esa actriz que lo está petando por estas tierras, es mi sobrina", dice el periodista con mucho orgullo. Después, le pregunta por Lili, su personaje en Bandidos. La primera temporada de la serie ya está disponible en Netflix y la segunda ya está en marcha, pero Ester no quiere revelar muchos detalles. "Estamos en México, sí, es increíble, pero la casualidad ha querido que mi viaje coincida con el rodaje de la sobri. ¿Estás rodando la segunda parte de Bandidos? ¿De qué va la primera y la segunda?", pregunta Expósito. "La segunda no te lo voy a contar", dice rápidamente la actriz, una respuesta que lleva a su tío a exclamar: "Tan borde como su padre". Ella le corrige entre risas: "Mentira, tú eres más borde que mi padre".

Otro de los momentos más divertidos de la entrevista es cuando la madre de la intérprete interviene en el programa para hacer la siguiente pregunta: "Hola, soy Cecilia y llamo de Madrid. Tengo una pregunta para Ester Expósito. Ester, ¿has conseguido mantener tu habitación ordenada? Gracias". "Os voy a matar, es mi madre", exclama. "¿Qué pasa con la habitación? ¿Que eso es una lobera o qué?", pregunta su tío sin parar de reír. "Pues hijo mío, qué te voy a contar", reconoce Ester. "Sí, ya la he visto muchas veces", afirma el periodista.

La actriz seguirá dos meses más en México rodando y después volverá a España. Su deseo es que haya una tercera temporada de Bandidos y regresar al país azteca. El éxito de la serie es tan grande que el periodista le comenta a su sobrina: "El otro día un espía, un espía que es tu padre, que es mi hermano, me mandó una captura que era la segunda serie de Netflix en el mundo". Ella, muy agradecida, añade: "Yo creo que la gente que me sigue y que quiere ver mis cosas echaba en falta algo divertido, no estar sufriendo todo el rato con mis personajes".

Expósito, consciente de la fama mundial de su sobrina, le pregunta si no es muy difícil "que se le vaya la pinza". "Es difícil aguantar y acostrumbrarse a este tren tan loco de vida del que formo parte desde Élite porque es un cambio drástico y ya nunca nada va a ser lo mismo, nunca. He tenido que digerirlo, hay momentos que se hacen más duros, pero al final he tenido la suerte de tener unos padres que me han dado una educación y un arraigo a la tierra que me ha permitido no tambalearme con todo esto que me ha venido encima", confiesa.

Antes de finalizar la entrevista y desearla mucha suerte, el periodista recuerda con nostalgia algunos de los momentos más entrañables que ha vivido con Ester de niña. Desde una tarde en el circo a un partido del Real Madrid en el Santiago Bernabeu.