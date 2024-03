Ester Expósito y Anna Castillo, dos 'vampiras modernas' en la nueva serie que protagonizan juntas

Dos de las actrices con más proyección de nuestro país, Ester Expósito y Anna Castillo, son las protagonistas de la nueva serie Que muera el amor. Las dos intérpretes están bajo la dirección de Carlota Pereda, alabada por su trabajo en la película Cerdita, en una nueva ficción que trata temas como el amor y la eternidad. Ester y Anna darán vida a unas "vampiras modernas", ya que la trama se entrelaza con reflexiones sobre en narcisismo en nuestra sociedad y el enfrentamiento a los cánones del amor tradicional.

Dos de las actrices del momento

Sin duda Ester Expósito y Anna Castillo son dos de las actrices españolas más demandadas del momento. Expósito, a la que le llegó la fama mundial en 2018 gracias a la serie Élite, no ha parado de sumar proyectos. Desde la serie Veneno en 2020 a Alguien tiene que morir. Además ha participado en el filme Venus, en 2022 y su reciente estreno de la nueva ficción de Netlix, Bandidos.

Anna Castillo ha triunfado en los últimos meses en Netflix por partida doble: a la buena acogida de la miniserie Un cuento perfecto se le sumó el éxito internacional de la cinta Nowhere (2023). Y sigue sin parar ya que ahora mismo se encuentra en pleno rodaje para verla de nuevo en la pequeña pantalla en la serie de Prime Video, Su majestad.

Un thriller de vampiras

La directora de la serie, Carlota Pereda ha afirmado sobre las dos protagonistas que: "Si hay dos actrices que puedes creerte que son inmortales, con su encanto y talento de fuera de este mundo, son Anna y Ester". En palabras de su creadora, Que muera el amor es "una propuesta visceral y romántica" centrada en un cuento de venganza. La trama sigue a Sese, "que no puede superar a su ex, aunque esta la haya enterrado viva durante 90 años. Para sobrevivir al amor eterno, debe navegar por nuestro mundo moderno narcisista, enfrentarse al sistema vampírico y matar a su ex".

Ha comenzado la cuenta atrás para el estreno de Bandidos, la nueva serie que protagoniza Ester Expósito y que es una de las grandes ficciones que llega a las plataformas de streaming durante este mes de marzo. Esta producción, que se rodó durante el año pasado entre México y España, es una historia repleta de aventuras con un fin, encontrar un gran tesoro en el Caribe.

Bandidos estará disponible pronto en Netflix, y en ella la actriz cambia completamente de registro respecto a anteriores apariciones con el gigante audiovisual (Élite, Alguien tiene que morir y la película Rainbow) dando vida en esta ocasión a una cazatesoros.