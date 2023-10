Las primeras imágenes de Anna Castillo y Álvaro Mel fuera de un rodaje que confirman su relación

Llegaron y se fueron juntos, pero evitaron posar como pareja ante los fotógrafos. Hablamos de Anna Castillo y Álvaro Mel, los protagonistas de Un cuento perfecto que están viviendo un bonito idilio también en la vida real. Los actores de la exitosa serie de Netflix, basada en el bestseller de Elisabet Benavent, acudieron a la inauguración de Maestras, la propuesta temporal de la galería patrocinada por Carolina Herra que podrá visitarse hasta el 4 de febrero de 2024 en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, de Madrid. Aunque llevan su romance con la máxima discreción, tampoco lo están ocultando y la actriz barcelonesa, de 30 años, respondió a las preguntas de la prensa con una gran sonrisa.

"El amor que no falte nunca, ¿eh?", le dijeron los reporteros. "Jamás, para nadie. Amor para todos", respondió ella. "Estás viviendo un gran momento", añadieron. "Sí muy buen momento, gracias", dijo la actriz. Los periodistas intentaron que Álvaro también se pronunciara, pero el actor prefirió guardar silencio. "Él no dice nada", puntualizó la prensa, y la actriz, con su habitual sentido del humor, declaró entre risas: "No sé de quién habláis".

La revista ¡HOLA! publicó en primicia el pasado mes de agosto que los actores estaban juntos y que se les ha visto besándose y en actitud cariñosa en plena calle de Madrid a lo largo de las vacaciones.

Anna está rehaciendo su vida sentimental al lado de Álvaro, de 27 años, después de su ruptura con la fotógrafa y cámara Lara Blanco. Estuvieron juntas más de cinco años y coincidieron en varios proyectos, en películas como Viaje al cuarto de una madre o La vida era eso, además de series como Paquita Salas o Estoy vivo. Álvaro, por su parte, estuvo saliendo de 2016 a 2017 con la 'influencer' Lucía Leguina. Poco después de la ruptura, se enamoró de Raquel Yañez, más conocida en las redes como Raquel Reitx. Ahora, este salmantino que también triunfa como modelo, comparte su día a día con la protagonista de Nowehere, thriller de supervivencia que dirige Albert Pintó.

Hace un año, la intérprete dejó clara su condición sexual en una entrevista: “Yo soy bisexual y mi bisexualidad la descubrí ya de mayor”. Tras salir a la luz su relación con Álvaro, Anna recibió numerosos comentarios que cuestionaban su bisexualidad, por eso lanzó el siguiente mensaje: "Chicas, mucho cuidado con la bifobia, que es una cosa feísima".