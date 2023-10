Ganador de un Goya y expareja de Belén Cuesta: Tamar Novas, el actor que triunfa con Anna Castillo en 'Nowhere'

Loading the player...

Tamar Novas está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. El actor está triunfando junto a Anna Castillo con su última película, 'Nowhere'. El intérprete de 37 años comenzó su carrera profesional muy joven, con solo once años fue descubierto por el director José Luis Cuerda. Desde entonces, no ha dejado de trabajar y de formarse en el mundo de la interpretación, siendo el teatro uno de sus grandes pasiones. En el 2005 ganó un Goya como Mejor Actor Revelación por su papel como Javi en la película de Alejandro Amenábar Mar adentro (2004). Pero eso no es todo. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

