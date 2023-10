¿Niño o niña? Belén Cuesta desvela que el bebé que espera es...

Han pasado tres semanas desde Belén Cuesta compartiera con el mundo el que, con toda seguridad, es el papel más importante de su vida: el de futura mamá. A través de unas encantadoras instantáneas en las que mostraba su abultado vientre, la actriz sevillana desvelaba su avanzado embarazo, un estado que había llevado bajo la más absoluta discreción hasta ese instante y que sorprendía a sus cerca de novecientos mil seguidores. Ahora, pasado casi un mes desde entonces, la protagonista de ficciones como La casa de papel, Cristo y Rey, Paquita Salas o Vis a vis ha desvelado si su bebé es niño o niña.

Su bebé ¡es una niña!

Si el anuncio de su embarazo lo hizo a través de unas imágenes muy cuidadas en las que aparecía tocándose cuidadosamente su vientre descubierto con una camisa desabrochada, en esta ocasión ha seguido la misma línea para compartir esta nueva alegría. Enfundada en un ceñido vestido negro que realza sus fantásticas curvas premamá y colocando su mano su prominente barriguita, Belén ha posado ante un fotógrafo que ha captado a la perfección la emotividad de este momento tan especial: "La bambina y yo", ha escrito a modo de pie en la publicación, que rápidamente se ha comenzado a llenar de comentarios y felicitaciones.

A falta de unos meses para que la ganadora del Goya por La trinchera infinita se sumerja de lleno en la maternidad con la llegada de esta niña tan deseada, un nacimiento que no parece que vaya a hacerse esperar demasiado a juzgar por el volumen de su abdomen, está disfrutando y saboreando estos meses mágicos en los que la conexión con su primogénita es única. "Esta nueva forma me tiene con los pantalones desabrochados y el corazón fuerte de amor como nunca. Ay", reconocía emocionada a mediados de septiembre. Un precioso capítulo vital en el que es incapaz de borrar la sonrisa de su rostro, algo que volvió a evidenciar días después del gran anuncio, cuando fue vista junto a su amiga Macarena García tomando un aperitivo en el centro de Madrid, una cita en la que, a juzgar por sus gestos, quiso que su acompañante sintiera las pataditas de la bebé.

Una dulce etapa personal y profesional

Exultante y desbordante de felicidad, Belén, que por el momento no ha contado cuándo dará a luz, no hace más que cosechar éxitos, también en el plano profesional. A las puertas de soplar las velas de su 40º cumpleaños el próximo 24 de enero, su aniversario más mágico, la popular andaluza sigue atendiendo sus compromisos laborales. El pasado 15 de septiembre se estrenó en la gran pantalla El cuco, película de terror que supone su debut actoral en el género y en la que curiosamente da vida a una mujer embarazada. Además, antes de ese lanzamiento cinematográfico, una cinta a cargo de la directora Mar Targarona, exprimió un memorable verano arropada por su perrita Petra y algunas amigas de la profesión como Anna Castillo o Claudia Traisac, con quienes se escapó a Grecia durante unos días.

Precisamente Anna Castillo, estrella de Un cuento perfecto y ganadora de un Goya por El olivo, con quien Belén tiene una sólida relación de amistad desde hace ya una década a raíz de su participación en La Llamada, reveló recientemente que tuvo una premonición con su íntima amiga. "Me está pasando últimamente una cosa: estoy teniendo un pequeño sexto sentido en los embarazos. Debe ser que estoy sensible o me estoy haciendo mayor, tengo crisis de los 30 y estoy más alerta. Algo pasa", dijo en su visita al plató de Martínez y Hermanos (Movistar+): "Soñé que una amiga mía estaba embarazada, y es Belén Cuesta", contó. Ahora aquel sueño es una realidad y ya sabemos que es una niña.

