El curioso sexto sentido de Anna Castillo con su amiga Belén Cuesta

Para Belén Cuesta está siendo una etapa inolvidable y llena de cambios. La ganadora de un Goya va a ser madre por primera vez y la noticia ha llenado de alegría a todos sus compañeros, entre los que es muy admirada y querida. Una de las grandes amigas que le ha dado la profesión es Anna Castillo, quien reaccionaba emocionada a la primera foto de la protagonista de La trinchera infinita presumiendo de barriguita. Además, ahora ha contado que tuvo una curiosa premonición y se enteró de la dulce espera antes que nadie.

-Roban a Anna Castillo 'cosas de mucho valor' al regresar de Nueva York dos días antes de la gala de los Goya

-Anna Castillo y Álvaro Mel, las imágenes del rodaje de un 'Cuento perfecto' que hacen saltar las chispas

"Me está pasando últimamente una cosa: estoy teniendo un pequeño sexto sentido en los embarazos. Debe ser que estoy sensible o me estoy haciendo mayor, tengo crisis de los 30 y estoy más alerta. Algo pasa", comenzaba a relatar durante su visita al plató de Martínez y Hermanos (Movistar+), donde compartía sillón con Arturo Valls y Fernando Trueba. "Soñé que una amiga mía estaba embarazada, y es Belén Cuesta", continuaba diciendo la ganadora de un Goya a mejor actriz revelación por El olivo.

Tras ese sueño, Anna vio a su amiga del alma (así se refiere a ella) y le preguntó directamente que si estaba embarazada. "No, ¿por? ¿Me ves más gorda", le respondió. La conversación se quedó ahí hasta que semanas después Belén le comunicó oficialmente que su primer bebé está en camino. En esa conversación, además, le contó que se había enterado que iba a ser mamá el mismo día en el que Anna le preguntó y que por eso no podía decir nada todavía.

-Todo lo que sabemos sobre 'Un cuento perfecto', la serie de Netflix basada en la novela de Elísabet Benavent

La amistad entre dos de las actrices con más talento de nuestro país comenzó hace ya una década, cuando fueron seleccionadas para participar en La llamada. Sobre las tablas del Teatro Lara de Madrid, su relación se fue intensificando y pasaron de ser compañeras a ser confidentes. El musical de Los Javis les ha dado muchas alegrías profesionales y personales y la gran familia que han formado con los directores y otras compañeras como Macarena Gómez las ha llevado a coincidir nuevamente en Paquita Salas. Además, sus carreras han crecido a la par y han sido nominadas a la vez en dos ocasiones (2017 y 2018) por la Academia de Cine para ganar un Goya.

Un momento pleno para Anna Castillo

Anna Castillo está atravesando una bonita etapa en todos los aspectos. Durante todo el verano ha estado triunfando con Un cuento perfecto, miniserie de Netflix que ha estado varias semanas en el número 1. Comparte este proyecto con Álvaro Mel, con el que la complicidad ha traspasado las cámaras y vive un idilio en la vida real que muestran con total naturalidad. La actriz ha vuelto a encontrar el amor tras romper a finales de 2022 con Lara Blanco, fotógrafa y cámara con la que llevaba cinco años de relación. Por su parte, el intérprete estuvo saliendo con la influencer Raquel Reitx.