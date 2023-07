Todo lo que sabemos sobre 'Un cuento perfecto', la serie de Netflix basada en la novela de Elísabet Benavent

Si te gustaron Valeria y Somos canciones y eres fan de las novelas de su autora, Elísabet Benavent, seguro que ya estás soñando con el estreno de Un cuento perfecto, la nueva miniserie de Netflix, protagonizada por Anna Castillo y Álvaro Mel, basada en el bestseller de la aclamada escritora que se convirtió en un auténtico éxito nada más publicarse en febrero de 2020. Los seguidores ya pueden tocarla con los dedos e ir tachando los días del calendario porque la tendrán disponible mucho antes de lo que creen: el próximo 28 de julio. Para ir abriendo boca... ¡te desvelamos todos los detalles que se conocen hasta ahora de esta esperada y romántica ficción!

La producción, que ha sido grabada entre Grecia y Madrid, es la tercera adaptación de uno de los libros de la autora valenciana, conocida en el mundo internauta como Beta Coqueta, de 39 años, quien se muestra muy emocionada ante el resultado que ya estamos ansiosos por ver. "Siempre tuve clarísimo quiénes quería que dieran vida a Margot y David y la suerte quiso que a Anna Castillo y Álvaro Mel les ilusionara este proyecto", ha confesado en su perfil.

Además, Elísabet, que ha viajado junto a todo el equipo durante las grabaciones que comenzaron en octubre de 2022, ha reconocido que "la experiencia fue mágica y aún me enamoré más de esta pareja que llevará a la pantalla la historia que imaginé allá por 2018. Un cuento perfecto se está materializando exactamente como lo imaginé y eso… eso es increíble. No tengo palabras", ha declarado feliz y ha hecho que nuestras expectativas sobre lo que nos vamos a encontrar en pantalla crezcan aún más.

Junto a la intérprete de La llamada, de 29 años, y al protagonista de La Fortuna, de 26, la serie cuenta con un reparto de lujo formado por estrellas como Ana Belén (Traición, Fortunata y Jacinta), Elena Irureta (Alma, Patria), Ingrid García-Jonsson (Hermosa Juventud, Explota explota), Lourdes Hernández (conocida por su faceta musical como Russian Red) o Ane Gabarain (Patria), entre otros. Está dirigida por Chloe Wallace y ha sido adaptada a la pantalla por Marina Pérez, quien también ejerce como productora ejecutiva junto con Elísabet Benavent.

¿De qué va la comedia romántica que endulzará tu verano?

Por un lado está Margot (Anna Castillo), que es la heredera de un importante imperio hotelero. Por otro, David (Álvaro Mel), un joven que subsiste gracias a tres trabajos y a dormir en el sofá de sus mejores amigos. Ambos provienen de mundos opuestos pero... cuando la casualidad hace que sus caminos se crucen, descubrirán que tienen en común mucho más de lo que piensan y que son los únicos capaces de ayudarse mutuamente a recuperar al amor de sus vidas, razón por la que decidirán unir fuerzas. Érase una vez una historia de amor entre el éxito y la duda. Érase una vez Un cuento perfecto en el que tú decides cuál es su final.

Te contamos quién es quién en la serie que te va a enamorar para que no pierdas detalle

Margarita, a la que cariñosamente llaman Margot, pertenece a una familia adinerada y es la heeredera de un importante grupo hotelero. La joven siempre ha seguido las reglas. A ojos de todos tenía una vida aparentemente "perfecta", pero, tras huir de su boda, se encuentra con David, un desconocido que se convertirá en su amigo y confidente, una persona con la que será verdaderamente sincera y que le recordará lo que de verdad importa para ser feliz.

Por su parte, David es todo lo contrario de Margot, tiene varios empleos a tiempo parcial para poder subsistir, escucha música en un iPod y es un romántico enamorado de la vida. No le preocupa lo que piensen los demás y busca ser él mismo a toda costa, ya sea durmiendo en un sofá para no atarse a un alquiler o vistiendo camisetas sin etiqueta con agujeros.

Pero la bonita historia de Margot y David no podría ser la misma sin sus familias, sus amigos y, por supuesto, sin sus ex... todos juegan una parte importante en esta aventura. Comenzamos con la madre de la protagonista, interpretada por Ana Belén, una mujer de alta posición social que quiere que su hija sea alguien que no es: que vaya a fiestas elegantes, que no tome hidratos y que se case con Filippo (Mario Ermito), a quien ve como el marido perfecto para la joven.

Por suerte, Margot tiene a dos grandes aliadas y confidentes en sus hermanas, Patricia (Lourdes Hernández) y Candela (Ingrid García-Jonsson). Ellas son las que de verdad entienden por lo que está pasando la protagonista y las que le brindan su ayuda a a lo largo de este viaje. Además, también serán las encargadas de poner un toque extra de humor a su vida.

Iván (Jimmy Castro) y Domi (Tai Fati) son los padres de Ada y los mejores amigos de David, que lleva años viviendo en su sofá. Animan al muchacho a valorarse más a sí mismo y terminar su relación tóxica con Idoia (Lydia Pavón), su ex novia, una chica con la que no tiene nada en común. Atractiva y superficial, no valora al joven tal y como es, algo que cambiará hasta que comience a sentir celos por Margot y vea amenazada su relación.

El último en discordia es Filippo, quien prometía ser el yerno ideal, el que cualquier padre o madre querría para su hija. Cuando Margot sale corriendo el día en el que van a darse el 'sí, quiero', éste le pide tiempo para aclararse, pero.. ¿se reencontrarán después del verano o durante ese tiempo cambiarán sus sentimientos y el resto de la historia para siempre?.