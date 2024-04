Avance de 'Hermanos': Sengül, en su peor momento, saca a la luz dos grandes secretos que pueden cambiarlo todo

Hermanos se pone cada vez más interesante y no podemos esperar para saber qué va a pasar con las mil tramas abiertas que hay en la serie turca del momento. La semana pasada dejábamos la ficción en un momento crítico cuando, por culpa de un cuestionable plan de Şengül animada por Hilmiye por el que grababan a Emel, a la que hacían trabajar en plena calle, la pequeña acababa siendo recogida por los servicios sociales. Ahora veremos cómo la tía de los Eren trata de hacer todo lo posible para recuperar a la niña antes de que nadie se entere de lo que ha sucedido. Pero no lo conseguirá y, una vez más, se verá obligada a enfrentarse a su familia y a contarles que han sido denunciados por obligar a la benjamina de la casa a vender en un semáforo.

Ömer, Asiye y Orhan, que no pueden creer lo sucedido, acuden a toda velocidad al orfanato donde han trasladado a Emel. Presos del pánico, luchan para poder sacar a la pequeña lo antes posible, aunque no será tarea sencilla. Esa noche no consiguen llevarse a la niña, pero sí que dejen entrar a Asiye, quien lee un cuento a su hermana y al resto de compañeras de habitación.

En casa, todos se ponen en contra de Şengül por lo sucedido, sobre todo, Orhan, que se encara con ella. A la mañana siguiente, la tía de los Eren se siente completamente rechazada, tanto es así que no le ponen ni servicio en la mesa para que desayune junto al resto de la familia.

Lo que más le duele es que su marido haya sido capaz de perdonar a su madre y que ahora no sea capaz de hacerlo con ella. Además, siente que Fatma, poco a poco, se está haciendo dueña de su hogar. Visiblemente enfadada, Şengül decide coger al pequeño Umulcat y marcharse con el bebé. Poco después, Orhan, Asiye y Ömer hablan con la directora del orfanato y consiguen que Emel vuelva a casa.

Falsas ilusiones

Ayla está a punto de confesar ante la policía, pero justo en ese momento Berk entra en la comisaría y se inventa una excusa para sacar a su madre de allí. Ambos salen juntos a la calle, la mujer piensa que el gesto del joven puede suponer un acercamiento entre ellos, pero el novio de Aybike la aparta mientras llora; le devuelve las tarjetas y las llaves del coche y le asegura que no quiere volver a verla nunca más.

La tensión y los celos... van en aumento

Nebahat recrimina a Süreyya la actitud que está teniendo con su marido y le asegura que Akif jamás acudiría a una cita con ella a sus espaldas. En ese momento, se le cae el mundo encima cuando ve aparecer a su esposo con un ramo de flores en la mano cuya destinataria es la madre de Süsen. El padre de Doruk y Melisa trata de salir airoso de la situación tan complicada en la que le ha metido la nueva gerente del club y le da mil excusas a Nebahat, quien no cree nada de lo que le dice. Es la propia Süreyya, quien lo tenía todo planeado, la que consigue sacarlo del atolladero y librarle del problema.

Cuentas pendientes, amores y... desamores

En el Ataman, Lydia y Sarp le piden explicaciones a Elif por haber roto el pacto que hicieron para que les ayudara a separar a Süsen y Ömer. Esta situación acaba derivando en una fuerte discusión entre ellos en la que interviene Berk, que continúa protegiendo exageradamente a la joven tras haber descubierto que son hermanos.

Por su parte, Tolga no lo está pasando del todo bien. El chico, que está enamorado de Yasmin, se ha convertido en el mejor apoyo de la joven para ayudarla a conquistar a Mahir. Sabe que no tiene nada que hacer con ella y que solo lo ve como a un amigo, por lo que se presta a echarle una mano para que se acerque al nuevo alumno del colegio.

El muchacho investiga los gustos y aficiones de su compañero de piso para utilizarlos como instrumentos para un acercamiento entre ambos. Pero, lo cierto es que se da cuenta de que la hermana de Sarp y Mahir no tienen apenas nada en común.

Mientras Süsen y Ömer están mejor que nunca, Oğulcan ve cómo todos a su alrededor hacen planes de pareja menos él. El chico ve que su relación con Lydia no termina de cuajar ya que la hija de Yaman solo tiene ojos para Ömer y Elif, por la que antes de la llegada de la joven comenzó a sentir algo, tampoco quiere saber nada de él decepcionada por cómo se comportó cuando apareció la chica nueva del Ataman.

Un descubrimiento fortuito

Şevval quiere organizar una fiesta para las familias del colegio en el nuevo club de Akif y Yaman. Por este motivo, pasa mucho tiempo con el padre de Doruk. Nebahat no ve con buenos ojos que su esposo esté cerca de ella y le recuerda al empresario que es una mujer muy peligrosa con la que no debería tener ningún tipo contacto. Nuevamente, Şengül escuchará una comprometida conversación entre la pareja gracias a la que se enterará de que la madre de Yasmin y Sarp está detrás del accidente que le costó la vida a Ahmet.

Nuevos problemas para los Eren

Emel tiene un conflicto con otra niña en el colegio y la directora del centro llama a los familiares de ambas para aclarar el asunto. Sin embargo, las cosas se complican cuando los padres de la otra chica, con una reacción exagerada ante lo sucedido, exigen la expulsión de la pequeña Eren.

Sus palabras hieren a Ömer, quien, no pudiendo contener su rabia, acaba agrediendo al padre de la compañera de Emel, que no tardará en denunciarlo ante la policía.

Sin embargo, la suerte se pone de su lado y Suzan se encuentra con una inesperada escena en la calle: ve al padre de la niña en actitud cariñosa con una mujer que no es su esposa y no duda en sacarle unas fotos. Esto servirá para que el hombre retire la denuncia.

Todos los secretos salen a la luz

Orhan se queda sin trabajo y Suzan intenta que Akif lo contrate en el club, pero el empresario parece más interesado en ir tras Süreyya, quien. a su vez, está avanzando en su relación con Yaman. Está decidido a lo que sea por pasar más tiempo junto a la madre de Süsen e intenta crear un plan contra el padre de Leyla para acercarse a la mujer que le roba el sueño. Así que le devuelve la jugada a su socio preparándole una encerrona con Şevval y siendo él quien acuda en su lugar a su cita con la gerente del club. Al verlo aparecer, Süreyya se da cuenta de hasta donde es capaz de llegar Akif por conseguir lo que quiere.

Llega el día de la gran fiesta del Ataman en el club. Todos han sido invitados: abuelos, padres, profesores y alumnos se reúnen para disfrutar de un cóctel y de música en directo. Solo hay una persona que no ha sido convocada a la cita: Şengül. La mujer ve la reunión por su teléfono y, desesperada, se refugia en el alcohol.

Ebria se presenta en el club, donde se encuentra cara a cara de nuevo con su marido. La mujer no duda en subirse al escenario y coger el micro, montando un espectáculo y avergonzándolos a todos. Orhan la invita a bajar de la tarima y a tranquilizarse pero, lejos de hacerlo, la tía de los Eren comienza a poner a todos en un grave aprieto.

Primero empieza con cosas de los chicos y desvela que Tolga está enamorado de Yasmin mientras que ella lo está de Mahir. También deja al descubierto lo que su hijo siente por Lydia. Poco a poco, se va calentando y, ante la atónita mirada de los allí presentes que no pueden creer lo que están escuchando, acaba desvelando dos grandes secretos: que Elif y Berk son hermanos biológicos y que fue Şevval quien encargó que cortarán los frenos del coche de Ahmet, causando el accidente que acabó con su vida. ¿Cómo reaccionarán todos ante estas revelaciones? ¿Conseguirán justificarse Ayla y Şevval?.