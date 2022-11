Arranca el rodaje de 'Un cuento perfecto', la nueva serie de Netflix basada en el 'bestseller' de Elísabet Benavent

Netflix ha comenzado a rodar Un cuento perfecto, la nueva miniserie basada en el bestseller de Elísabet Benavent, autora de la saga Valeria y la película Fuimos Canciones. El rodaje se ha iniciado en localizaciones naturales de Grecia y continuará después en Madrid. Anna Castillo (El olivo, La llamada) y Álvaro Mel (La fortuna, Paraíso) interpretan a Margot y David, los protagonistas de esta historia. Completan el reparto Ana Belén (Traición, Fortunata y Jacinta), Lourdes Hernández (conocida por su faceta musical como Russian Red), Ingrid García-Jonsson (Hermosa Juventud, Explota explota), Ane Gabarain (Patria) y Elena Irureta (Alma, Patria).

La escritora valenciana, de 38 años, ya adelantó en una entrevista concedida a ¡HOLA! que seguía trabajando codo con codo con Netflix. "Ahora estamos en el punto de preproducción de Un cuento perfecto. Estamos muy contentos, pero ya se sabe que las cosas de palacio van despacio y vamos muy poquito a poquito porque estamos intentando hacerlo todo muy bien. El equipo ha contado conmigo desde el principio como productora ejecutiva y estamos muy ilusionados con este proyecto", dijo la pasada primavera.

Tras meses de espera, se muestra muy satisfecha con el resultado. "Siempre tuve clarísimo quiénes quería que dieran vida a Margot y David y la suerte quiso que a Anna Castillo y Álvaro Mel les ilusionara este proyecto", ha confesado. Además, ha viajado a Grecia con todo el equipo y no puede ser más feliz. "La experiencia fue mágica y aún me enamoré más de esta pareja que llevará a la pantalla la historia que imaginé allá por 2018. Un cuento perfecto se está materializando exactamente como lo imaginé y eso… eso es increíble. No tengo palabras", ha declarado.

Sobre Un cuento perfecto

Margot y David provienen de mundos diferentes. Ella es heredera de un imperio hotelero. Él debe desempeñar tres trabajos para llegar a fin de mes. Pero cuando sus caminos se unen, se dan cuenta de que solo entre ellos pueden ayudarse a recuperar el amor de sus vidas.