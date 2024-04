¿Sabías que dos actores de 'Hermanos' son pareja en la vida real y entre ellos hay 18 años de diferencia?

Desde su estreno en España, en junio de 2022, Hermanos ha logrado cautivar al público semana a semana llegando a convertirse en la serie turca del momento, tanto en nuestro país como a nivel internacional. Un fenómeno que hace que los espectadores no quieran perderse ni un segundo de lo que sucede tanto en la ficción como en lo relacionado con sus personajes y actores. Hoy unimos ambas cuestiones para desvelarte qué dos intérpretes de esta exitosa producción son pareja en la vida real.

La decepción que Onur Seyit Yaran se ha llevado con su nueva serie tras arrasar con 'Hermanos'

El público se quedó prendado desde el primer momento de Kadir, Ömer, Asiye, Emel, cuatro hermanos que se quedan huérfanos y tienen que luchar contra viento y marea para sobrevivir. Pero los jóvenes no han estado solos, ni son los únicos que nos han enamorado de esta ficción. Los chicos han recorrido este duro camino siempre de la mano de su tío Orhan, uno de los personajes más queridos del drama turco que emite Antena 3. Se trata de un hombre bondadoso que se convierte en el referente paterno de sus sobrinos, a los que trata con el mismo cariño y dedicación que a sus propios hijos, Oğulcan, Aybike y el pequeño Umutcan.

La ternura de Orhan, sus principios y el amor incondicional que ha profesado a su familia durante las cuatro temporadas ha robado el corazón de unos espectadoresque han caído totalmente rendidos ante él. Sus tramas son seguidas con gran interés por todos, sobre todo, las relacionadas con la parte sentimental. Un área que le ha traído muchos quebraderos de cabeza pero que, tras muchas idas y venidas, le llevaba a apostar por el amor verdadero. Después de haberse divorciado de ella y haberse casado con otra mujer, volvía junto a Şengül, la madre de sus tres hijos, protagonizando un inolvidable 'sí, quiero'.

Lo nuevo de Yiğit Koçak, Ömer en 'Hermanos', con una actriz turca que ha triunfado en Netflix

En la vida real, Cüneyt Mete, el actor turco que da vida al entrañable Orhan, también está casado y, curiosamente, con otra actriz que acaba de incorporase a la cuarta temporada de Hermanos. Se trata de Şeyma Korkmaz, que se mete en la piel de Süreyya en la ficción. Es la madre de Süsen, una mujer que solo va detrás del dinero de hombres ricos y que abandonó a su hija cuando se casó con un hombre millonario en el extranjero. Ahora ha regresado a Estambul porque quiere recuperar el cariño de la joven y el tiempo perdido a su lado. Aunque, por lo que hemos visto de momento, no ha cambiado mucho puesto que ya ha posado sus ojos en Akif y en Yaman, con los que lleva un juego a dos bandas que dará mucho que hablar.

En Hermanos, Cüneyt Metey y Şeyma Korkmaz vuelven a reencontrarse en la pantalla, aunque sus personajes no mantengan una gran interacción. La pareja ya compartió set de rodaje en 2011 en la serie Beni Affet (Perdóname), donde se conocieron, aunque su relación no comenzó hasta el 2016. Después de tres años de noviazgo, los actores decidían dar un paso más y, en mayo de 2019, pasaban por el altar.

Ua historia de amor de película que no ha tenido obstáculo alguno en la diferencia de edad que hay entre ambos actores, ya que Cüneyt tiene 53 años mientras que Seyma tiene 35. Los 18 años que se llevan no es ni mucho menos un impedimento para que el matrimonio se muestre cada día más feliz y enamorado, algo que ambos no dudan en compartir a través de sus perfiles. Siempre que pueden dejan constancia de que el cariño todo lo puede y que la edad es tan solo un número cuando lo que priman son los sentimientos.