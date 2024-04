La decepción que Onur Seyit Yaran se ha llevado con su nueva serie después de arrasar con 'Hermanos'

La cuarta temporada de Hermanos llegaba a las pantallas con un gran disgusto para su fans. Uno de los personajes más queridos, Doruk, papel interpretado por Onur Seyit Yaran, decía adiós en el primer episodio. Poco después, los seguidores del actor veían cómo este volvía a ponerse delante de las cámaras en una nueva serie: Yan Oda (La habitación de al lado'). Una ficción que, lejos de repetir el éxito que obtuvo con el reconocido drama turco que le lanzó a la fama, acaba de suponer una decepción para el intérprete.

Para Onur Seyit Yaran, de 29 años, no fue fácil tomar la decisión de dejar Hermanos, la ficción que se lo había dado todo. Tras sopesarlo mucho, el protagonista de Kalk Gidelim decidió que había llegado el momento de marcharse y de comenzar con nuevos retos profesionales. En ese momento, llegó Yan Oda, un proyecto con el que el joven artista estaba muy emocionado. Desde que comenzó con las lecturas de guion y los ensayos, el galán no dejó de hacernos partícipes de cómo estaba siendo el rodaje, del buen ambiente y la complicidad que había en el set, de los secretos detrás de cámaras y de las expectativas que todos tenían puestas en esta producción.

Yan Oda reunía en pantalla a tres de los actores más populares en Turquía y a nivel internacional como son Onur Seyit Yaran, Şevval Sam (la peculiar Ender de Pecado original) y Caner Cindoruk, Sarp en Mujer y Volkan en Infiel. Con ese reparto estelar, se esperaba que se convirtiera tras su estreno el pasado 9 de marzo en una de las series más exitosas de la temporada en su país de origen. Sin embargo, las cosas no han salido como se creía y la ficción no ha logrado el favor de los espectadores, siendo cancelada después de cuatro capítulos al no alcanzar los mínimos de audiencia exigibles.

Esta decisión fulminante, tomada por la cadena Star TV, ha generado una gran controversia ya que, de un día para otro, dejaron de emitir la serie sin previo aviso y sin marcar un final. Los fans buscaban información sobre el siguiente capítulo sin tener conocimiento todavía de que se había cancelado, hasta que por fin se anunció la decisión. Esto provocó críticas por parte de los seguidores, pero lo cierto es que, a pesar de ser una producción muy ambiciosa y de contar con un gran elenco, la historia no ha calado entre el público.

Esta cancelación ha sido un duro golpe para Onur Seyit Yaran, quien se había entregado en cuerpo y alma y había puesto todas sus ilusiones en su nuevo trabajo. Pese a todo, el actor ha querido agradecer el apoyo de sus fans y destacar el esfuerzo que puso el equipo en Yan Oda. "Muchas gracias y todo mi cariño a todos los que contribuyeron en este proyecto del que disfruté de cada minuto que estuve en él", comenzaba explicando el intérprete en su perfil público, donde acompaña el texto con una imagen de la serie en la que podemos verlo junto a Derya Pınar Ak.

Como no podía ser de otra manera, una parte muy especial de este mensaje estaba dedicado a su pareja en la ficción, "mi talentosa compañera Derya Pınar Ak, que me acompaña en el viaje de esta breve historia", para la que Onur solo tiene buenos deseos y bonitas palabras: "Que tu camino sea brillante y puedas encontrar bellezas como tú". En su breve texto, el artista también se acordaba del director de la serie, Çağrı Vila Lostuvalı, y de la directora de casting, Fulya Filazi, a los que quería agradecer por su "motivación extra y buena energía desde el principio del proyecto. Me alegro de teneros". El actor tampoco se olvidaba de sus fans a los que emplazaba "hasta que nos veamos en nuevas historias".

Segundo proyecto fallido

Tras salir de Hermanos en busca de nuevos horizontes profesionales, Onur Seyit Yaran se embarcó rápidamente en la grabación de la serie Saplantı (Obsesión) para dar vida a Babür. Pero los constantes cambios que fue sufriendo la producción desde su anuncio -una variación en el intérprete masculino principal y en la silla del director, entre otros- fueron retrasando cada vez más las fechas del rodaje, lo que motivó que el joven intérprete abandonara también la ficción de mutuo acuerdo con la productora. Algo que ya había hecho tambié el actor Barış Arduc, al que conocimos como Ömer en Te alquilo mi amor.

¿De qué iba Yan Oda?

Sevgi Ersoy (Şevval Sam), una famosa periodista cuya carrera ha ido decayendo, se casa por sorpresa con Fikret Alabey (Caner Cindoruk), uno de los principales empresarios del país. Este enlace inesperado causa un gran shock en todos los que les rodean. Los novios vienen de haber tenido matrimonios infelices antes y, para ellos, no será fácil disfrutar de la segunda oportunidad que les ha dado la vida al encontrarse, ni alcanzar sus sueños. Fundamentalmente porque su boda implica que se tengan que unir sus familias que no pueden ser más diferentes.

El hecho de que estas dos sagas diametralmente opuestas empiecen a convivir bajo el mismo techo en la lujosa mansión del empresario, creará problemas mayores de los que Sevgi y Fikret esperaban y cambiará la vida de todos los miembros de la familia. Especialmente la de sus madres, Nurihan (Nazan Kesal) y Cevale (Melek Baykal), quienes reaccionan muy negativamente ante este matrimonio, y la de sus hijos Taylan (Onur Seyit Yaran) y Şelale (Derya Pınar Ak) que, a partir de ahora, tendrán que vivir en habitaciones contiguas, lo que supondrá dificultades y aventuras para ambos.

En un principio, los dos jóvenes sienten un gran resentimiento por la unión de sus padres pero, poco a poco, eso irá desapareciendo y se convertirá en una fuerte atracción entre ellos.