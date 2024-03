Descubre el nuevo proyecto de Yiğit Koçak, Ömer en 'Hermanos', con una actriz turca que ha triunfado en Netflix

Además de la conmovedora historia de superación de los Eren, Hermanos nos ha regalado la oportunidad de descubrir un amplio abanico de actores y actrices otomanos. Uno de los que más ha destacado por su talento ha sido Yiğit Koçak, que da vida a Ömer en la ficción, en quien se han puesto todas las miradas y al que no dejan de llegarle ofertas profesionales. Su carrera no deja de crecer y tiene un nuevo proyecto del que te contamos todos los detalles.

Antes que nada y para tranquilidad de sus fans, queremos aclarar que -por el momento- el artista no abandona Hermanos. Las últimas noticias que llegan desde Turquía es que la serie finalizará tras las grabaciones de la cuarta temporada, por lo que el querido personaje de Ömer seguirá al pie del cañón hasta entonces. Y, en el caso de que se renovara por una quinta entrega, esto no supondría un problema ya que su nuevo trabajo se llevará a cabo en verano, en el periodo de descanso del drama que aquí emite Antena 3.

La joven estrella, de 28 años, habría llegado a un acuerdo con la productora Sky Film para rodar su primera película, según informa la periodista Birsen Altuntaş, un nuevo proyecto con el que estaría muy ilusionado. El filme, que comenzará con sus grabaciones el próximo junio, será una estremecedora historia de amor basada en el libro El otoño de una vida de la autora turca Burcu Yilmaz, quien se hará cargo del guion de la cinta, y contará con Gizem Kızıl en la silla de directora.

La trama de la película abordará las experiencias emocionales de un joven mientras se dispone a reencontrarse con su novia. Además. ya se conoce quien será la compañera de Yiğit Koçak en esta ficción: Eylül Tumbar, de 21 años, una joven actriz a la que descubrimos en nuestro país gracias a la serie ¿De quién huimos, mamá?, su debut televisivo y una de las producciones más exitosas de Netflix en 2023.

¿De qué va El otoño de una vida?

Por ahora no han trascendido más detalles sobre la película, pero podemos hacernos una idea de por dónde irán los tiros con la sinopsis de la novela: "Me dijiste que mi vida está confiada a ti. Y cuando te fuiste, dejaste tu vida inacabada en mi vida. ¿Cómo fueron tus días? No sé cómo pasaron los años sin ti. Mi día olvidó el concepto de brillo, las estrellas de mi noche derivaron hacia los lugares a los que tú fuiste. Y como mi primavera que vino contigo dio paso al otoño, la vida me susurró al oído: "Si el precio del nacimiento es la muerte, el precio del amor es la separación, porque toda separación lleva en sí un pedazo de muerte…".