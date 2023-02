Roban a Anna Castillo 'cosas de mucho valor' al regresar de Nueva York dos días antes de la gala de los Goya

Anna Castillo ha sufrido un robo en su regreso a casa tras el viaje a Nueva York del que ha disfrutado acompañada de la actriz Greta Fernández, con quien mantiene una gran amistad. La intérprete, que está nominada a un premio Goya por su papel en Girasoles silvestres, ha denunciado el percance a través de su perfil social, en el que ha expresado que ha ocurrido mientras volaba desde la ciudad de los rascacielos: "Me han abierto la maleta facturada y han robado cosas de mucho valor", ha asegurado.

La intérprete catalana, de 29 años, ha preguntado abiertamente a su comunidad de fans, en la que suma más de 400.000 personas, si "alguien sabe cuál es el procedimiento más eficaz para estos casos", al tiempo que ha mencionado a la compañía aérea en la que viajaba. Este contratiempo ha supuesto un disgusto para la barcelonesa y ha empañado el desenlace de una escapada memorable, en la que, aunque reconoce que ha pasado mucho frío, ha disfrutado de los encantos de la ciudad arropada por Greta, con quien hace 4 años compartió reparto en el videoclip de la canción del músico St Woods On me.

Imponentes edificios, restaurantes, cafés, salidas nocturnas, jornadas de patinaje sobre hielo... Anna ha desconectado estos días junto a su amiga, popular por sus papeles protagónicos en las películas Elisa y Marcela y La hija de un ladrón, cuyo cumpleaños también han celebrado. "Es mi cumple y estoy en Nueva York con Anna, que es una compi de viaje increíble y me cuida y me lleva a desayunar bocadillo de pastrami, y yo feliz, claro. Mis amigos me han mandado unos mensajes de amor preciosos, así que esta es mi cara de felicidad. Ojalá me dure todo el año. A ver si luego me tomo un cóctel y me templo, porque hace un frío de locos", escribía hace cinco días Greta, que soplaba las velas de su 28 cumpleaños, junto a varias instantáneas de ambas.

Anna, que también fue nominada a los Premios Feroz 2023 en la categoría de mejor actriz protagonista de una cinta, estará presente este sábado 11 de febrero en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla, donde se acogerá la 37ª edición de los Premios Goya, una gala que estará presentada por Antonio de la Torre y Clara Lago. En esta ceremonia optará por primera vez en su trayectoria al galardón a mejor actriz protagonista por su interpretación en Girasoles silvestres, un papel en el que da vida a Julia, una madre soltera de dos hijos que, con tan solo 22 años, afronta relaciones sentimentales tóxicas y vive asfixiada en un entorno marginal del que trata de escapar.

Este filme de Jaime Rosales, que aborda las masculinidades enraizadas en la sociedad heteropatriarcal, tan solo opta a esta candidatura, en la que Anna competirá con Marina Foïs, por As bestas, Laia Costa, por Cinco lobitos, Bárbara Lennie, por Los renglones torcidos de Dios, y Vicky Luengo, por Suro. En la gala de los Premios Feroz 2023, que tuvo lugar el pasado 28 de enero en el Auditorio de Zaragoza, fue Laia Costa quien terminó alzándose con el galardón, en el que ambas también coincidieron con Marina Foïs.

