Cómo se conocieron Clara Lago y Antonio de la Torre, presentadores de los Premios Goya 2023

Clara Lago y Antonio de la Torre se estrenan como presentadores de la 37ª edición de los Premios Goya, donde As bestas y Modelo 77 se alzan como los filmes favoritos del evento. Lo harán el próximo sábado 11 de febrero en el Auditorio Andalucía (antiguo FIBES) de Sevilla, una cita que ambos intérpretes afrontan con ganas y sin pensar demasiado en lo que supone ser dos de los rostros protagonistas de los galardones más significativos del cine español. Aunque se trata de la primera vez que ejercen como maestros de ceremonias mano a mano, ya han trabajado juntos, pues compartieron reparto en la película Primos.

La actriz madrileña, de 32 años, y el malagueño, de 55, se conocieron dando vida a Clara y El Bachi, sus respectivos personajes en Primos, la primera cinta de comedia que el galardonado Daniel Sánchez Arévalo dirigió y lanzó en febrero de 2011 y en cuyo elenco se encontraban otros populares rostros del panorama audiovisual como Inma Cuesta, Quim Gutiérrez, Adrián Lastra o Nuria Gago. Este largometraje, el tercero del cineasta madrileño, tuvo tan buena acogida por el público y por la crítica que llegó a obtener dos candidaturas a los Premios Goya 2012: mejor actor revelación, por el papel de Adrián Lastra, y mejor actor de reparto, por la interpretación de Raúl Arévalo.

"Antonio hizo de mi padre en la película Primos. Allí nos conocimos y nos tenemos mucho cariño desde entonces", ha recordado Clara en una entrevista que ha concedido a la revista Telva, en la que también ha dejado entrever que todavía no tiene decidido el outfit para el acto: "Nunca suelo tener ideas concretas y al final, cuando me pruebo varios vestidos, elijo el que mejor me quede y con el que me enamore en ese momento. Tampoco soy fiel a una firma concreta, voy variando", ha apuntado.

En lo que respecta a la presión que supone dejar de lado las cámaras y los focos de los rodajes para tomar las riendas de un evento de esta magnitud y conducirlo, Antonio ha asegurado que no piensa en las críticas, pues si lo hiciera no habría aceptado este desafío. Por su parte, Clara ha revelado al citado medio que es "un poco como de 'ojos que no ven...'".

"Eso lo aprendí en un momento dado. Si yo no leo las cosas, a mí no me afectan. Y además, soy poco activa en las redes sociales", ha apuntado la encargada de dar vida a Amaia en Ocho apellidos vascos, que recientemente se definía a sí misma como 'influmierder', pese a que suma más de 800.000 fans en su perfil social que siguen cada paso que da.

Ambos tienen el reto de hacer de la gala de los Premios Goya 2023 una cita amena, fluida y más ágil de lo que estamos acostumbrados a ver, aunque es un propósito que no depende únicamente de ellos: "Tenemos la intención de hacer una gala más dinámica; ahora bien, acortar una gala donde hay 30 premios es muy difícil", ha puntualizado Clara, mientras que Antonio ha señalado que intentarán que sea rápida, de unas dos horas y media de duración, y con la idea de llegar a un gran público.

Juntos pondrán en valor el gran trabajo de sus compañeros de profesión con un rol alejado del de cómicos, pues consideran que parecerse a Buenafuente o Dani Rovira, que ya han conducido esta ceremonia en anteriores ocasiones, no es su cometido.