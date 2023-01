Las lágrimas de Pedro Almodóvar en el homenaje a su madre en los Premios Feroz 2023

El director manchego Pedro Almodóvar, de 73 años, ha recogido esta noche el Premio Feroz de Honor en homenaje a su trayectoria. Lo ha hecho en la décima edición de esta ceremonia de la mano de algunas de sus grandes musas, las intérpretes Rossy de Palma, Aitana Sánchez-Gijón, Julieta Serrano, Bibiana Fernández, Milena Smit y Leonor Watling, que le han dedicado unas emotivas palabras en las que han recordado divertidas anécdotas que han vivido juntos. "En estos premios uno se siente de mil modos y uno de ellos es muy frágil", ha comenzado expresando el polifacético cineasta entre lágrimas tras un vídeo resumen de algunas de sus más icónicas cintas, y donde también ha aparecido la imagen de su madre.

"Estos son el tipo de premios donde uno no debe llorar, pero habéis puesto una imagen de mi madre y es demasiado duro y demasiado emocionante, no he podido verla. Yo estaba muy seguro antes de subir arriba, pero en el momento de ver esa imagen me he venido absolutamente abajo. Lo siento", ha apuntado ante la emocionada mirada de los invitados, que también eran incapaces de contener las lágrimas y los gestos de enternecimiento.

"En primer lugar, muchísimas gracias a Zaragoza y a todos los que componéis esta ciudad por el modo en el que os habéis volcado", ha señalado segundos antes de reconocer la gran acogida que tuvo ayer su encuentro con el público, una masterclass que ofreció en el Auditorio de Zaragoza ante la atenta mirada de casi "2.000 almas pendientes de cada palabra que decía".

"Mi vida y mi filmografía han estado marcadas por algunos acontecimientos, por ejemplo, haber nacido en la Mancha y haber tenido una madre manchega que me ha transmitido una cultura básicamente rural, pero muy universal, porque la base era la supervivencia en cualquier circunstancia y la falta de prejuicios a la hora de tener iniciativas que me ayudarían a seguir adelante. A pesar de la oscura realidad en la que vivíamos, la lucha diaria por sobrevivir no estaba reñida con el humor", ha puntualizado en referencia a su madre, Francisca Caballero, la mayor de sus inspiraciones en sus trabajos en la gran pantalla, que falleció en 1999.

"Yo era un niño raro en el pueblo y en Madrid seguí siendo raro, pero allí había mucha más gente como yo", ha continuado Pedro, poniendo el acento en la importancia que el paso del tiempo y Madrid, ciudad en la que vivió entre los años 1977 y 1985, tienen en cada uno de sus filmes: "También fue motivo, primero de dolor, pero después de inspiración, tener un primer novio adicto (...) Sufrí mucho, pero aprendí mucho también", ha agregado en referencia a su primer amor, unas palabras que ha contrastado con un punto de ironía al hablar de la "pésima" y "terrorífica" formación que recibió por parte de los salesianos durante 3 años.

"La pantalla era el espejo en el que me miraba y desde el primer momento soñé con formar parte de ese mundo", ha revelado recordando su infancia rural en la década de los 50". "Mis sueños eran más modestos de todo lo que he tenido la suerte de vivir en los últimos 50 años, incluida esta noche maravillosa", ha añadido segundos antes de dedicar un sentido mensaje de agradecimiento a las seis intérpretes que le han arropado en esta velada. "El cine ha fagocitado mi vida", ha concluido tras tildar el séptimo arte como "la mejor terapia y el mejor espejo de futuro", un discurso que ha finalizado reivindicando la sanidad pública.

Antes de que Pedro subiera al escenario, Rossy de Palma ha recordado un momento mágico que vivió en casa de María Jesús, la hermana del cineasta, con su madre, a quien ella ha tildado de "la mejor guionista que ha tenido nunca" y que inspiró la película La flor de mi secreto. Por su parte, Julieta Serrano ha rememorado algunos instantes del rodaje de Mujeres al borde de un ataque de nervios, Milena Smit ha hablado de él como si de un familiar cercano se tratara por el afecto que le profiere, Leonor Watling ha puesto en valor "el cariño y cuidado que tienes con tus actrices" y Aitana Sánchez-Gijón ha pronunciado unas palabras cargadas de sentimiento.

"Yo no tengo tantas anécdotas porque rodé poquitos días contigo, pero la verdad es que nunca imaginé que algún día formaría parte de tu universo. Yo crecí, como todos aquí, fascinada por tu cine y esperando cada película tuya como un acontecimiento. Sabía que ese mundo poblado de mujeres contradictorias, complejas, divertidas, fascinantes y tan libres iba a modificar completamente el mío", ha declarado la italoespañola, que forma parte del elenco de Madres paralelas.

