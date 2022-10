El momento 'tierra trágame' de Clara Lago con Penélope Cruz: 'Saqué la choni que llevo dentro'

Clara Lago siente una profunda admiración por Penélope Cruz desde que era una niña. "Vivía obsesionada con ella, todas las paredes y armarios de mi habitación estaban forradas con sus posters, me sabía de memoria diálogos enteros de sus películas; yo más que actriz, lo que que quería era ser ella", confesó en una entrevista concedida al programa Hoy por hoy, de la Cadena Ser. "Nunca he trabajo con ella, aunque pude haber sido su hija en la película Volver, de Pedro Almodóvar", explicó. De hecho, estuvo más de un mes haciendo pruebas de casting para lograr el papel, que finalmente fue a parar a la actriz Yohana Cobo.

La fascinación de Clara por Penélope quedó reflejada el 25 de enero de 2020, durante la celebración de la 34º edición de los Premios Goya. Aquel día la actriz de Ocho apellidos vascos se fundió en un gran abrazo con la ganadora de un Oscar por Vicky Cristina Barcelona. Sin embargo, la intérprete madrileña, de 32 años, también ha vivido un momento 'tierra trágame' con la protagonista de Madres paralelas. "Saqué la choni que llevo dentro", recordó Clara entre risas durante su charla con Àngels Barceló.

La actriz contó que tenía un tío al que le gustaba gastar bromas pesadas y que un día llamó a su casa haciéndose pasar por Pedro Almodóvar, por eso, cuando recibió la llamada de Penélope Cruz para ver cómo se encontraba por no haber pasado el casting de Volver, pensó que se trataba de otra inocentada. "Cojo el teléfono durante el funeral de un familiar y escucho: 'Hola, Clara, soy Penélope Cruz, llamaba para ver como estás, cariño, que me da mucha pena'".

En ese momento, se acordó de la broma de su tío y estalló. "Empiezo a decirle todo tipo de barbaridades. Que no me vacilara, que quién era... en plan superchunga, yo, la de Torrelodones, saqué la choni que llevo dentro". Penélope, por su parte, no paraba de decir que era ella de verdad y para demostrarlo puso al teléfono a Lola Dueñas, que estaba junto a ella. "Yo a Lola la conocía más porque había hecho de mi madre en una película, y cuando la escucho en plan: Clarita, cariño... Fue un momento de túnel negro, de decir no es posible".

Después de esta incómoda llamada, las actrices volvieron a verse en una sesión de fotos y Clara se arrodilló literalmente ante Penélope para pedirla perdón. "Le dije: 'Lo siento'". Su deseo es trabajar algún día con la musa de Pedro Almodóvar. De momento, acaba de estrenar la serie Limbo en Disney+, y en el terreno personal vive una preciosa historia de amor con el productor y músico argentino José Lucena.