¡Todo un icono! La espectacular evolución de estilo de Penélope Cruz en las últimas tres décadas

Loading the player...

Este viernes llega a los cines En los márgenes, la nueva película protagonizada por Penélope Cruz y dirigida por Juan Diego Botto. Han pasado casi tres décadas desde que la actriz de Alcobendas deslumbrara a todos con Jamón, Jamón, de Bigas Luna. Por aquel entonces, la mujer de Javier Bardem lucía un estilo fresco y desenfadado, nada que ver con el glamour que ha ido alcanzando con el paso de los años y que la han convertido en todo un icono de la moda a nivel mundial. Desde Belle Epoque a Volver pasando por el look que llevaba cuando ganó el Oscar... no te pierdas este vídeo donde repasamos la espectacular evolución de estilo de Penélope a lo largo de las últimas tres décadas. ¿Te gustaría recordar los looks más icónicos que han llevado a la intérprete a ser una de las mujeres más elegantes del planeta? Dale al play y no te lo pierdas.

- Las lágrimas de Penélope Cruz al dedicar un premio a sus dos hijos y su padre, ya fallecido

- Penélope Cruz cuenta la historia desesperada de la mujer que le ayudó a crear su personaje de 'En los márgenes'

- El homenaje de Penélope Cruz a sus hijos en su último y ambicioso proyecto