El momentazo de Ester Expósito cuando sus compañeros le cantan la canción de Dani Martín en plena presentación

Dani Martín volvió recientemente a la música, y lo hizo de una forma realmente llamativa. El cantante, exvocalista del grupo El canto del loco, sorprendió a sus seguidores con un tema titulado Ester Expósito, dedicado a la actriz, que se ha convertido en una auténtica estrella internacional. Lanzó el single el día de su 47 cumpleaños y no dejó a nadie indiferente, con versos como: "Espérate y pellízcame, que he visto a Ester Expósito. Que no la conozco en persona y me tiene muy loco" o "Ester Expósito, por qué no me miras si yo la escribí por nosotros". Pero ¿qué opina la aludida sobre esta canción? Ella misma se ha pronunciado desde México, en la presentación de la serie Bandidos, donde se vivió un divertido momento al cantarle este tema. Dale al play y no te lo pierdas.

