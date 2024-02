Dani Martín vuelve a la música con una canción dedicada a Ester Expósito: 'Me tiene muy loco'

¡Menuda sorpresa! Dani Martín ha vuelto a la música con una canción que tiene nombre y apellido: Ester Expósito. El cantante, que acaba de cumplir 47 años, ha dedicado su nuevo tema a la joven actriz, de 24 años. A juzgar por la letra, el artista se cruzó con ella por casualidad en Cádiz y sintió un auténtico flechazo al verla. "Estoy en el Tumbao con Nacho y Lei. Espérate y pellízcame, que he visto a Ester Expósito. Que no la conozco en persona y me tiene muy loco. La miro a ver si me mira y pasa de todo. Suena la foto de El canto y se ha puesto a bailar. Ester Expósito, por qué no me miras si yo la escribí por nosotros. Ya sé que es mentira si quieres te escribo otra Foto, ha entrado Arón Pipper se han dado un abrazo de amor", canta en el estribillo.

En otra momento de la canción, el exvocalista de El canto del loco añade: "Las Wayfarer no me sientan bien. Está mirando Leiva (puto Lei). Han puesto Princesas y ella es reina de la fiesta de una rave. Mírame un poquito, hija Ester. Me siento como Balvin con René. Venga hazlo por mí, atrévete".

La reacción de Ester al esperado regreso de Dani Martín no se ha hecho esperar. "Tus canciones me marcaron y acompañaron en tantos momentos desde hace tanto tiempo que me hace mucha ilusión que vuelvas a sacar música y formar parte de ella. Feliz día y feliz lanzamiento. Te admiro", le ha dicho. Y siguiendo la letra de la canción, ha añadido: "Las wayfarer siempre quedan bien". El cantante, feliz por la acogida que ha tenido su nuevo tema, le ha dado las gracias públicamente a su gran inspiración: "Eres la mejor aunque ni me mires, hija, Ester".

Dani Martín anunció a finales de 2022 que hacía un alto en su carrera para descansar después de dos años de intenso trabajo. Sus palabras se malinterpretaron y muchos llegaron a pensar que se trataba de una retirada por problemas de salud mental. Pero nada más lejos de la realidad. El cantante tan solo tenía que bajar el ritmo para seguir creando. "Dani está muy bien. No tiene depresión ni ansiedad como se ha rumoreado. No le pasa nada. Está muy bien, descansando. Ya mismo está cantando", aseguró su gran amigo Fernando Tejero. El actor no se equivocó y ayer, coincidiendo con su cumpleaños, el artista regresó por todo lo alto.

Su vida sentimental

La revista ¡HOLA! anunció el pasado 20 de diciembre que Ester Expósito había roto con el actor Nico Furtado después de dos años de discreta relación. La ruptura se produjo exactamente en septiembre, pero a día de hoy todavía siguen siendo amigos en sus perfiles de Instagram. A principios de 2024, se relacionó a la actriz con Miguel Bernardeau, su compañero en Élite, pero ninguno de los dos se pronunció al respecto.

Dani Martín, por su parte, fue fotografiado a finales de 2021 con la 'influencer' María Partida, más conocida como Meriloves. La última vez que les vimos juntos fue en mayo de 2023 y el artista dedicó estas palabras de amor a su novia. "No es mi chica, es más que mi chica. Es la mujer más importante de mi vida", dijo cuando los reporteros de Europa Press le preguntaron por ella. Tras este arranque de sinceridad, añadió entre risas: "Cómo no la voy a querer lo que pasa es que es una relación de abierta. Es una relación abierta además que es lo que se lleva ahora".