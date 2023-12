¡HOLA! confirma que Ester Exposito y Nico Furtado han roto su relación

Los caminos de Ester Expósito (23) y Nico Furtado (35) han roto su relación. Después de dos años de discreta relación, la historia de amor de los actores ha llegado a su fin. Tal y como ha podido saber ¡HOLA!, fue hace tres meses cuando tomaron la decisión. La cordialidad, el cariño y todo lo bonito que han vivido juntos parece mantenerse a juzgar por un gesto: no ha habido ruptura virtual sino que se siguen teniendo como amigos en sus perfiles sociales, donde la actriz despunta como una de las españolas con más seguidores.

En estas semanas que han pasado desde su ruptura, ambos se han refugiado en su entorno y se han centrado en sus respectivos compromisos profesionales. Nico está ultimando en Argentina el rodaje de Goyo, una película para Netflix escrita y dirigida por Marcos Carnevale que protagoniza junto a Cecilia Roth, Nancy Dupláa y Pablo Rago. Por su parte, Expósito acaba de estrenar Perdidos en la noche, thriller de Amat Escalante en la que trabaja con Juan Daniel García, Bárabara Mori y Fernando Bonilla, entre otros. La promoción de esta película la ha llevado a pasar mucho tiempo en México, donde acudió al Festival Internacional de Cine de Morelia y recibió recientemente un reconocimiento.

Nada hacía presagiar en la última aparición pública de Nico Furtado que su relación con la protagonista de Élite, Alguien tiene que morir y La Caza, iba a llegar a su fin. A comienzos de octubre, en el estreno de Me he hecho viral, habló como nunca de su romance. Definió a Ester como maravillosa y destacó de ella "su compañerismo, su talento y siempre apoyándome, es un placer". Además, explicó que compartir profesión es un plus porque le da a la pareja "otro entendimiento y podemos compartir mucho nuestro lado profesional, nos apoyamos, nos aconsejamos". Días después ¡HOLA! mostraba unas divertidas imágenes de la pareja paseando en patinete por las calles de Madrid.

El inicio de su romance

En noviembre de 2021 ¡HOLA! confirmaba la relación de Ester y Nico mediante unas imágenes en actitud cariñosa en la estación de Ave de Madrid al volver de Sevilla, donde asistieron juntos a una fiesta. Solo una semana después oficializaban su romance con una sugerente imagen de sus siluetas de perfil abrazándose. Desde entonces, aunque siempre optando por la discreción, han dado pinceladas de sus planes, se han dedicado bonitas palabras mutuamente y en septiembre de 2022 posaron por primera vez juntos ante las cámaras durante un desfile en la Semana de la Moda de Milán.

Cuando los caminos de Expósito y Furtado se cruzaron, él estaba iniciando su carrera interpretativa en España después de triunfar en Argentina, donde era el actor de moda. Su primera incursión en nuestro cine llegó con El juego, ópera prima de Paco Sepúlveda producida y protagonizada por Maggie Civantos. Desde entonces no ha dejado de encadenar proyectos y se siente feliz y orgulloso de formar parte de la industria interpretativa española, donde parece estar también su futuro: "Siempre me gusó lo que se hace en España, tanto cine como teatro, soy muy fanático de todos los proyectos desde hace mcuhos años, Siemrpe estuvo en mis planes poder venir y ahora ya lo voy concretando"

