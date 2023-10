Nico Furtado define como 'maravillosa' a Ester Expósito y da las claves de su relación

Han pasado dos años desde que ¡HOLA! adelantó en exclusiva que Ester Expósito (23) había empezado a salir con Nico Furtado (35). En ocasiones muestran imágenes de los planes que comparten, pero la discreción es su máxima y evitan hacer referencias públicamente acerca de su relación. Hasta ahora. El actor ha hablado con total naturalidad del gran momento que vive al lado de la protagonista de títulos tan conocidos como Élite, Alguien tiene que morir y La Caza, con la que forma un tándem perfecto. A su lado ha encontrado la estabilidad además de un gran apoyo profesional y el mejor impulso para seguir sumando retos con los que superarse a sí mismo.

-Devota del buceo y fan de Carmen Maura, las diez cosas que tal vez aún no sepas de Ester Expósito

- Estos son los significados de los pequeños y discretos tatuajes de Ester Expósito

Durante el estreno de Me he hecho viral, Furtado se ha deshecho en halagos con Ester, a la que se ha referido como maravillosa. De Expósito, que también triunfa como modelo internacional, destaca "su compañerismo, su talento y siempre apoyándome, es un placer". El hecho de compartir profesión es para el intérprete uruguayo un plus porque le da a la pareja "otro entendimiento y podemos compartir mucho nuestro lado profesional, nos apoyamos, nos aconsejamos...".

Para Furtado, poder trabajar con su pareja es un regalo que influye positivamente en su relación, y viceversa. "Se retroalimenta, hay una confianza, un conocimiento de la otra persona que hace que a la hora de trabajar juntos todo sea mucho más grande, más fácil, crezca más, haya más motivos para querer trabajar juntos...".

Actualmente Nico vive a caballo entre varios países y la distancia no es un hándicap en su relación sentimental: "Si uno quiere puede compaginar las cosas que le hacen bien". No niega, sin embargo, su deseo de estar más tiempo en España y continuar haciendo su base dentro de nuestras fronteras. "Ahora mi vida es aquí y todo puede conjugar bien por suerte", comenta. "Siempre me gustño lo que se hace en España, tanto cine como teatro, soy muy fanático de todos lso proyectos desde ahce mcuhos años, Siemrpe estuvo en mis planes poder venir y ahora ya lo voy concretando", ha añadido.

Una noche de emociones

La noche de este lunes ha sido muy importante para Nico Furtado ya que se ha celebrado la premiere de su segunda película en España. Para Me he hecho viral se ha puesto a las órdenes de Jorge Coira y ha compartido reparto con Blanca Suárez, Enric Auquer, Miguel Rellán y Cristina Gallego. Durante el rodaje de la comedia, según ha contado, se ha respirado un buen ambiente y han creado un bonito grupo que ahora se ha reencontrado para ver el resultado en la gran pantalla. Lo han hecho rodeados de amigos como Natalia Rodríguez, Irene Villa, Ignacio de Borbón y Yulen Pereira, que ha llegado al cine con el brazo en cabestrillo.