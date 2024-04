Dani Martín, irreconocible, se defiende de las críticas por su cambio físico y su notable pérdida de peso

Loading the player...

Dani Martín está viviendo un momento maravilloso a nivel profesional tras sacar su última canción, Ester Expósito, dedicada a la conocida actriz. A los pocos días, desató la locura con el anuncio de su vuelta a los escenarios en 2025, causando un gran revuelo al confirmar que hará una gira en la que promete hacer un repaso a sus 25 años de carrera, entre su etapa en El Canto de Loco y como artista en solitario. Nada más salir las entradas del WiZink Center, en apenas 24 horas colgó el cartel de 'sold out', una situación que provocó que el cantante ampliara las fechas y lo que iba a ser un único concierto, ahora son ocho actuaciones entre noviembre y diciembre. En todo este tiempo — en el que el artista no había compartido ninguna imagen suya actual — ha sufrido un cambio radical de look y por ello, y por la cantidad de mensajes que ha recibido, ha querido explicar su gran pérdida de peso, su pelo rubio y el por qué ahora lleva gafas. Todos los detalles en el vídeo.

