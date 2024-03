¡Sorpresa! Dani Martin anuncia una gira de conciertos en 2025: hoy se ponen a la venta las entradas para Madrid

Dani Martín está decidido a sorprender a sus seguidores. Ya lo hizo hace un par de semanas con motivo de su 47 cumpleaños con el estreno de una nueva canción dedicada a la actriz Ester Expósito, un tema que llegó después de poco más de un año de silencio musical. Ahora el artista da un paso más y anuncia gira, pero no una cualquiera, sino un tour con el que celebrará sus 25 años en la música. En un vídeo, donde se puede ver a una persona escapando mientras es captado por una cámara de seguridad, Dani cuenta los detalles de este tour que, según dice, solo parará en una ciudad de España. "Madrid, única ciudad en España en 2025" escribe ante el disgusto de sus incondicionales, que querrían más oportunidades para verle actuar.

Dani Martín declara su amor a Meriloves: 'Es más que mi chica, es la mujer más importante de mi vida'

¿Cuándo se podrán comprar las entradas para el concierto en Madrid?

Por el momento Dani ha mantenido el misterio acerca de los lugares por los que pasará este tour, aunque lo que sí ha dicho es que las entradas para la cita madrileña (no se sabe si serán varias) se podrán comprar hoy 5 de marzo. La fecha se publicó en sus perfiles: el 20 de diciembre de 2025 en el Wizink Center de la capital. Las entradas se pueden comprar en El Corte Inglés, aunque en los primeros minutos tras ponerse la venta había mucha lista de espera. Habrá que esperar para ver si añade alguna otra fecha. Sus seguidores, que llevan esperándole meses, están entusiasmados y expectantes ante esta nueva cita con su ídolo.

Fue a finales de 2022 cuando Dani Martín anunció que se tomaba un respiro después de dos años de intenso trabajo. "Acabar en La Riviera era necesario para mí, antes de volver a la realidad de ser Daniel, el que habita en su sofá, el que bebe vino, el que juega al fútbol mal, pero le pone el corazón. Tocar tierra. Nos vemos en unos años, sed felices", contaba. "No voy a seguir modas ni a modificar mi sonido para llegar a los Grammy. Prefiero conseguir los Grammy haciendo el reggaeton que hace Jorge Drexler y haciendo los duetos que hace él en sus discos, y seguir ese tipo de caminos orgánicos y sinceros. Pienso seguir siendo quien soy, sólo voy a mejorar como persona. Hasta luego, hasta siempre, hasta cuando surja de verdad. Gracias. Blackout".

Se comentó entonces que su retirada se debía a algún problema de salud mental, pero, como comentó su buen amigo Fernando Tejero, solo necesitaba tiempo para seguir creando. "Dani está muy bien. No tiene depresión ni ansiedad como se ha rumoreado. No le pasa nada. Está muy bien, descansando. Ya mismo está cantando" aseguraba el artista. Y el momento ha llegado. El primer single que ha estrenado Dani tras estos meses tiene como protagonista a Ester Expósito, a la que dedica este estribillo: "Espérate y pellízcame, que he visto a Ester Expósito. Que no la conozco en persona y me tiene muy loco. La miro a ver si me mira y pasa de todo. Suena la foto de El canto y se ha puesto a bailar. Ester Expósito, por qué no me miras si yo la escribí por nosotros. Ya sé que es mentira si quieres te escribo otra Foto, ha entrado Arón Pipper se han dado un abrazo de amor".

Era el año 2000 cuando se ponía a la venta el primer disco homónimo de El canto del loco, un grupo de fue exponente de un intenso fenómeno fan que se prolongó durante una década y se reflejó en otros cuatro discos de estudio. El conjunto formado por Dani, su primo David Otero, Chema Ruiz, Jandro Velázquez e Iván Ganchegui encadenó discos, giras, premios y una avalancha de seguidores que no dejaba de crecer. Sus canciones se convirtieron en auténticos himnos, pero en el año 2010 decidieron tomar caminos separados. Dani y David Otero arrancaron sus carreras en solitario y, aunque en alguna ocasión se ha rumoreado que el conjunto volvería a unirse, parece que no es su intención.