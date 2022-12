El simpático mensaje navideño de Dani Martín una semana después de aclarar que no se retira de la música

Dani Martín está viviendo unos días muy convulsos. Desde hace una semana, el cantante está en boca de todos por sus últimas declaraciones. Y es que, la semana pasada, los medios de comunicación se hacían eco de una publicación en la que el exvocalista de El Canto del Loco se despedía de forma temporal de la música, con una enigmática carta dirigida a todos sus seguidores. Sin embargo, al poco tiempo después, el artista aparecía de nuevo a través de un vídeo para aclarar que en ningún momento se iba a retirar del mundo musical: "Todo aquel que sea inteligente y haya leído mi último post, sabe sacar la conclusión de lo que quería decir. Ni me retiro de la música, ni me voy a meter en una cárcel para mejorar como persona ni nada de eso", explicaba.

Curiosamente, días después del polémico mensaje, Dani Martín ha enviado una peculiar felicitación navideña: "Felices Fiestas. Mucha salud y mucho sentido común", comenzaba escribiendo, dejando entrever con estas tres últimas palabras que hacía referencia a los mensajes que tanta polémica han generado por la supuesta retirada temporal del cantante de la música. "Gracias por este 2022 tan bonito que me habéis regalado", terminaba agradeciendo el artista en las historias de su perfil público, con una imagen que resulta familiar, puesto que no es la primera vez que aparece con ropa de estar por casa. Esta vez no ha sido menos y hemos vuelto a ver al cantante de Que bonita la vida en su estado natural, desde un plano cenital, tumbado en el sofá, con los ojos cerrados -y el móvil a un lado-, y un gorro de Papá Noel en la cabeza.

La decisión y posterior aclaración de Dani Martín

Con más de dos décadas en el mundo de la música, Dani Martín cogía a todos por sorpresa al anunciar, con un enigmático y extenso texto, que se retiraba de forma temporal de los escenarios: "Gracias por todo. Acabar en La Riviera era necesario para mí, antes de volver a la realidad de ser Daniel, el que habita en su sofá, el que bebe vino, el que juega al fútbol mal, pero le pone el corazón. Tocar tierra. Nos vemos en unos años, sed felices (...) Pienso seguir siendo quien soy, sólo voy a mejorar como persona. Hasta luego, hasta siempre, hasta cuando surja de verdad. Gracias. Blackout", decían las últimas líneas. Sus palabras acapararon multitud de titulares que hicieron que, a los pocos días, aclarase la verdadera situación en la que se encontraba y lo que realmente quería decir con la inesperada carta.

"Hola a todos, me acabo de levantar, estoy descansando que flipas. Todo aquel que sea inteligente y que haya leído mi último post, sabe sacar la conclusión de lo que he querido decir", comenzaba diciendo, señalando desde un principio que no se había entendido bien el mensaje. Además, el madrileño consideraba que muchas de las cosas que se escriben se sacan de contexto: "¿Que la noticia mola? Claro que mola, pero la verdad de la noticia es otra. No lo digo ni enfadado, ni nada de eso", señalaba, comentando que era el fin de una etapa y que ahora venía otra que había que empezar y disfrutar. "Que no digan cosas que no son ciertas. Que no dejo la música, ¿cómo voy a dejar la música?, me muero", sentenciaba.