Dani Martín declara su amor a Meriloves: 'Es más que mi chica, es la mujer más importante de mi vida'

Hacia tiempo que no veíamos a Dani Martín con su novia, la 'influencer' María Partida, más conocida como Meriloves, pero anoche asistieron juntos a la presentación de la nueva colección de Slowlove, la marca de ropa de Sara Carbonero e Isabel Jiménez, confirmando que siguen tan enamorados como el primer día.

A pesar de su discreción, los fotógrafos captaron estas imágenes a su llegada y salida del UMusic Hotel Madrid, y el cantante no dudó en hablar con los periodistas sobre su novia, a quien dedicó estas palabras de amor. "No es mi chica, es más que mi chica. Es la mujer más importante de mi vida", declaró cuando los compañeros de Europa Press le preguntaron por María. Haciendo gala de su sentido del humor, el madrileño, de 46 años, bromeó después diciendo: "Cómo no la voy a querer lo que pasa es que es una relación de abierta. Es una relación abierta además que es lo que se lleva ahora".

Fue a finales de 2021 cuando Dani Martín fue fotografiado por primera vez con con esta atractiva mujer, de 35 años y licenciada en Derecho y Empresariales. Meses antes de salir a la luz esas imágenes, el cantante reflexionaba sobre el amor. "Deseo encontrar a mi compañera de vida, porque me quiero un montón y por todo lo que tengo que ofrecerle a ella", manifestó.

Además, habló confesó que soñaba con tener descendencia. "Me encantaría ser padre. Creo que es algo que un ser humano no debe perderse... o sí, hay gente que no le gusta, pero yo sí creo que he venido a este mundo para tener una hija", declaró en La matemática del espejo, el programa de Carlos del Amor. "Tengo esa imagen idealizada de ir al Wanda Metropolitano con mi hija para ver al Atleti, me parece algo precioso. Llevarla al cole, hacer los deberes con ella, de que esté con los hijos de mis amigos, sería muy bonito, la verdad", añadió con una sonrisa. "Llevo hablando de ella un montón de tiempo, como siga así me va a llamar abuelo cuando nazca", bromeó.

Antes de enamorarse de María, Dani ha compartido su vida con Patricia Conde, Blanca Suárez, Melissa Jiménez, Huga Rey o Begoña Martín, sin embargo, "nunca he llegado a la convivencia al cien por cien porque he tenido una soledad elegida por mi miedo al compromiso". La 'influencer', por su parte, se casó en 2018 con el futbolista Pedro Mosquera. Un año después, dieron la bienvenida a su hija Gabriela, pero su felicidad duró muy poco. Tras pasar el confinamiento en Huesca, donde tenían fijada su residencia, decidieron separarse.