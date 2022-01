Dani Martín, ¿ilusionado con la 'influencer' Meriloves? Te contamos quién es ella

Dani Martín ha sido fotografiado con la 'influencer' Meriloves, una de las mejores amigas de María Pombo y Laura Escanes. La revista Diez Minutos publica varias imágenes del cantante con esta atractiva mujer, de 33 años y licenciada en Derecho y Empresariales. Dicho medio asegura que llevarían juntos casi tres meses, tiempo en el que han sido vistos cenando en Madrid y disfrutando de un agradable almuerzo con amigos. El artista reflexionaba recientemente sobre el amor. "Deseo encontrar a mi compañera de vida, porque me quiero un montón y por todo lo que tengo que ofrecerle a ella", aseguró. "Ojalá dejen de ser sueños, ojalá que te fijes en mí, ojalá nos lleguemos a encontrar. Y si no, lo que mande la vida", añadió. Unas declaraciones que ahora, tras verle al lado de Meriloves, adquieren un mayor significado, aunque solo el tiempo dirá si se trata de una relación sentimental en toda regla.

Dani Martín, de 44 años, habría conocido a la 'influencer', de 33, gracias a María Pombo y su marido, Pablo Castellano, con quien mantiene una férrea amistad desde hace tiempo. Según contó en la Cena de Nominados de LOS40, Pablo y él son muy buenos amigos, de ahí que se les haya visto juntos en varias ocasiones. "Yo soy amigo de Pablo desde que somos pequeños. Bueno, desde que él es pequeño y yo era un poco más joven. Sí, le quiero un montón a él y a María, y a Martín, que es un sol", declaró.

Meriloves, por su parte, también es íntima amiga de Pablo Castellano y, por ende, de María Pombo. La 'influencer' suele visitar al matrimonio con frecuencia y el pasado 3 de octubre, coincidiendo con los Premios Platino, estuvo comiendo en su casa junto a Dani Martín y otros amigos, entre ellos Laura M. Flores y Benji Aparicio.

El cantante ha compartido su vida con diferentes parejas, como Patricia Conde, Blanca Suárez, Melissa Jiménez, Huga Rey o Begoña Martín, sin embargo, "nunca he llegado a la convivencia al cien por cien porque he tenido una soledad elegida por mi miedo al compromiso". Ahora podría estar de nuevo ilusionado con Meriloves, cuyo nombre real es María Partida.

La 'influencer' se casó en 2018 con el futbolista Pedro Mosquera, un enlace que tuvo lugar en A Coruña y al que asistieron María Pombo y Pablo Castellano. Un año después, el matrimonio dio la bienvenida a su hija Gabriela, pero su felicidad duró muy poco. Tras pasar el confinamiento en Huesca, donde tenían fijada su residencia, decidieron separarse. Ninguno de los dos hizo oficial su ruptura, pero Meriloves regresó a Madrid para comenzar una nueva vida como 'influencer'. Fue entonces cuando hizo público su perfil de Instagram y actualmente tiene más de 86.000 seguidores. Además, forma parte de una de las agencias de 'influencer' más prestigiosas, Soy Olivia, que representa, entre otras, a María Pombo, Grace Villarreal o María Fernández-Rubíes.

Dani Martín, que triunfa con su gira Qué caro es el tiempo, se sinceró sobre sus deseos de ser padre en La matemática del espejo, el nuevo programa del periodista Carlos del Amor. "Me encantaría ser padre. Creo que es algo que un ser humano no debe perderse... o sí, hay gente que no le gusta, pero yo sí creo que he venido a este mundo para tener una hija", confesó. Sin embargo, para llegar a serlo, tiene que superar su miedo al compromiso y cambiar ciertos aspectos de su vida. "Tengo que trabajar mucho en mí y tengo que darme muchos permisos para poder confiar, para no boicotear a mi compañera, a la pareja...", manifestó.

