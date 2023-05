La reacción de Sara Carbonero cuando le preguntan si quiere dar un paso más con Nacho Taboada

Sara Carbonero y Nacho Taboada acaban de celebrar su primer año de amor. Se conocieron la pasada primavera y cada vez pasan más tiempo juntos. Ayer pudimos verles así de felices a su salida del UMusic Hotel Madrid, donde la periodista presentó la colección primavera-verano 2023 de Slowlove, la marca de ropa que dirige con Isabel Jiménez. La pareja derrochó complicidad, pero evitó dar detalles sobre su relación. "Muy bien, pero ya sabéis que no me gusta mucho hablar", dijo el músico de Colectivo Panamera. "Todo bien, ya sabéis que no os voy a decir mucho más, que todo muy bien", añadió Sara.

El momento más divertido de la noche se vivió cuando los reporteros le preguntaron si tenía pensando "dar un paso más en su relación". "Todo fenomenal, gracias", insitió Sara, pero su amiga Isabel aprovechó la ocasión para bromear. "En la tienda, un paso más en la tienda", le dijo entre risas. Sara, tan reservada como siempre, sonrió y le pidió que guardara silencio. "Shhh, calla". Por último, la periodista aseguró que se encontraba muy bien de salud. "Todo bien, gracias. De verdad, de verdad, ya sabéis que no voy a decir mucho más".

Tras separarse de Iker Casillas y vivir una breve relación con Kiki Morente, Sara ha vuelto a sonreír al lado de Nacho. La periodista, de 39 años, es consciente del interés que genera su romance con el músico, pero intenta llevarlo con la mayor naturalidad posible. "Es un tema que me da bastante pereza. Llevo muchos años conviviendo con ello. No estoy cómoda, pero no es grave, lo llevo con toda la calma que puedo. Sé lo que me gusta, lo que me incomoda y he aprendido a relativizar", declaró en una entrevista concedida a La Vanguardia.

Nacho, por su parte, contó reciéntemente cómo llevaba el peso de la fama. también vive con naturalidad su relación. "Lo vivo con naturalidad, sabiendo dónde estoy. La vida me ha llevado por este camino. He conocido a una persona muy especial y desde el primer momento sabía que esto iba a pasar. Lo llevo con discreción, con mi forma de ser, siempre ajena a ese mundo. Intento no leer mucho, pasar desapercibido. Ambos tratamos de vivir con la mayor normalidad que podemos", explicó en El Heraldo de Aragón.

El músico zaragozano, de 36 años, se ha convertido en el mejor apoyo de Sara. A finales de noviembre, sostuvo con fuerza su mano tras pasar de nuevo por el quirófano y hace tan solo unos días les vimos juntos y felices en un partido de fútbol de Lucas, el hijo pequeño de la periodista. Todo parece indicar que Nacho cumple a la perfección con las cualidades que Sara más valora en una persona: "honestidad, lealtad y sensibilidad". Así lo confesó la periodista en una entrevista concedida a ¡HOLA! en la que también reveló cómo era ella. "Creo que sé escuchar, soy buena cuando alguien me cuenta un problema. También soy un poco intensa, que es una virtud para algunos".