La reaparición sorpresa de Dani Martín en la impresionante boda del futbolista Javi Martínez y Aline Brum

Loading the player...

Tras 17 años de relación y dos hijos en común, el futbolista Javi Martínez y Aline Brum se han dado el 'sí, quiero' en una espectacular boda celebrada este viernes 9 de junio en Logroño, ciudad natal de la novia. El futbolista y su ya mujer han organizado un fin de semana entre bodegas y celebraciones, rodeados de amigos y familiares. Dos de los invitados fueron Davide Ancelotti y su mujer, la artista Ana Galocha, que durante su boda hace un año prepararon la pedida de mano de Javi a su entonces novia.

Tras la ceremonia, Javi y Alice celebraron su amor por todo lo alto. Una fiesta impresioannte en la que no faltó ningún detalle. El broche de oro lo puso el cantante Dani Martín con su actuación. Una enorme sorpresa para todos los invitados, ya que el cantante no se subía a un escenario desde su último concierto el pasado mes de diciembre. Posteriormente anunciaba su retirada temporal. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

El motivo por el que Dani Martín se ha tomado un descanso y no es por depresión o ansiedad

Dani Martín declara su amor a Meriloves: 'Es más que mi chica, es la mujer más importante de mi vida'

El recuerdo de Dani Martín a su hermana en uno de los días más significativos de su vida