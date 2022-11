Ester Expósito se confiesa con su tío, uno de los periodistas más conocidos de la radio

Ester Expósito es una de las actrices más populares de la pequeña y gran pantalla en España. En estos momentos, se encuentra promocionando su nueva película, Venus, un thriller de terror psicológico que llegará a las salas de cine de nuestro país el próximo mes de abril. Una gira por varios medios de comunicación que la han llevado a vivir su entrevista más íntima en la COPE, ya que en esta emisora trabaja su querido tío Ángel, mítico presentador del espacio vespertino de actualidad La Linterna. Junto al comunicador, la estrella de Élite ha mostrado su faceta más personal y familiar y ambos han rememorado algunas de sus anécdotas más divertidas de la infancia.

La artista de 22 años ha explicado que sigue viviendo en casa de sus padres con los que mantiene una magnífica relación: "Se preocupan mucho por mí y viven todo muy intensamente, lo bueno y lo malo", declaraba con ternura. Una cariño, que no significa que, de vez en cuando no haya alguna discusión, puesto que Ester es muy despistada y desordenada para las cosas del hogar. Así lo demostraba una inesperada llamada en directo de su progenitora que le recriminaba no haber recogido la habitación antes de irse. "Os voy a matar, pero lo reconozco, soy un desastre", se sinceraba entre risas la actriz.

Y es que la protagonista de Cuando los ángeles duermen no podía entender su vida sin sus seres queridos que siempre han estado a su lado y la han apoyado para perseguir su sueño de ser actriz. Precisamente, uno de los momentos más emotivos de la entrevista vino cuando su tío le preguntó sí la pequeña niña que veía cientos de veces la Princesa Prometida, su cinta favorita, hubiese llegado a pensar que alcanzaría la fama. "La verdad es que no me imaginaba tanto el día a día. Me imaginaba el tipo de proyectos que quería hacer, a donde quería llegar, me imaginaba una carrera madura y de largo recorrido. Imaginaba trabajar con mis ídolos, aquello era mi ilusión", se confesaba. Un deseo, que, sin duda, se ha cumplido por completo.

Su dulce momento personal

Aunque Ester siempre es reservada a la hora de hablar de los asuntos relacionados con el corazón, en la entrevista con su tío ha preferido obviar el tema, no se puede negar que su noviazgo con Nico Furtado va viento en popa. La artista lleva casi un año saliendo con el también actor de origen paraguayo, y, desde entonces, son inseparables, derrochando amor allá por donde van.

