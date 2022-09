De deportiva a sensual, el radical cambio de estilo de Ester Exposito en Toronto Tras un look de aeropuerto basado en la comodidad, la actriz madrileña arrasa sobre la alfombra roja con una elección muy sensual

Del 8 al 18 de septiembre, los amantes del mundo del cine tienen una cita en Canada, pues se está celebrando el TIFF (Toronto International Film Festival o, lo que es lo mismo, El Festival Internacional de Cine de Toronto). Hasta allí, ha viajado Ester Expósito como invitada a la presentación de la película The Origin Of Evil en el Scotiabank Theatre. Una cita que nos ha demostrado su imagen más camaleónica. Y es que, tras un look de aeropuerto en el que primaba la comodidad, la actriz madrileña, de 22 años, derrochó sensualidad con un estilismo de alfombra roja con guiño noventero y que acompañaba de joyas vintage.

VER GALERÍA

Un look de fiesta muy sensual

Sin duda, Ester Expósito sabe cómo arrasar con sus looks de fiesta. Un ejemplo de ello lo tenemos el pasado mes de marzo con su mono con mangas-guante y animal print que llevó durante una entrega de premios en Milán. Una arriesgada propuesta que le alejaba de diseños vaporosos o de corte wrap. Sin embargo, en Toronto, la madrileña ha querido recuperar su imagen más sensual y con guiño al pasado, pues como pieza central de su look se ha decantado por un escotadísimo slip dress (de Giorgio Armani), una tendencia que arrasó en los años 90 y que se ha convertido en eterna. Por otro lado, realzó su imagen con piezas vintage de Bárcena Joyas.

VER GALERÍA

Su imagen más desenfadada

Su sensual imagen con guiño lencero que mostró a su paso por la alfombra roja se aleja de la que lució con su look de aeropuerto. A su llegada a Toronto, Ester Exposito saludaba a sus más de 29 millones de seguidores con un estilismo muy cómodo y con guiño deportivo. Junto con un cropped top con grafismos de Calvin Klein Jeans, la madrileña lucía unos pantalones anchos de estilo cargo y cintura baja. Un gran bolso bandolera, una gorra y un chocker de tendencia culminaba su imagen más desenfadada.