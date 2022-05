Ester Expósito sorprende con su look más atrevido en una fiesta junto a Chiara Ferragni

Cada vez que Ester Expósito pisa Milán, su presencia se convierte en todo un acontecimiento para sus seguidores más 'fashionistas'. Y es que sus looks no dejan indiferente a nadie, así lo demostró el pasado septiembre, cuando posó en la Semana de la moda de la ciudad italiana junto a celebrities como Dua Lipa, llevando un vestido estilo Barbie firmado por Versace. Y anoche volvió a dejar claro que conquista las tendencias durante la celebración de los premios About You, que contaban con una lista de invitados VIP entre los que no podía faltar la española. Para la ocasión, la actriz escogió un conjunto muy diferente a los que nos tiene acostumbradas: ¡una apuesta rompedora y salvaje de lujo!

Esta vez decidió alejarse de siluetas como vestidos vaporosos o de corte wrap dress, para atreverse con un estilismo muy marcado por las corrientes de la 'Gen Z'. La intérprete lució sobre la alfombra -morada, en este caso- un mono corto y ceñido en color rojo con detalle animal print. Una pieza cuyas mangas, recorridas por unas sinuosas líneas estampadas, terminan en guantes. La pieza pertenece a la colección primavera-verano que Glenn Martens, director creativo de Jean Paul Gaultier, presentó recientemente en París. Una prenda con la que lograba crear un efecto de 'piernas infinitas', fomentado también por las plataformas XL de la casa francesa.

Una propuesta a todo color en cuya tela se mezclan tonalidades como el amarillo, el naranja y el negro, creando un efecto 'llama' con el que Marten ha jugado en varias piezas de la colección. Cediento todo el protagonismo a este mono tan especial, la actriz decidió apostar por un maquillaje sencillo fiel a los que suele llevar, en tonos rosados, con un sutil ahumado en los ojos y un delineado cat eye.

Su reencuentro con Chiara Ferragni

Sí, decimos 'reencuentro', porque esta no es la primera ocasión en la que Ester Expósito y Chiara Ferragni coinciden en un evento. De hecho el pasado año estuvieron juntas en Milán y la empresaria italiana quiso inmortalizar aquel encuentro con una imagen que se hizo viral en redes, logrando más de un millón de likes en cuestión de minutos. Y aunque anoche no posaron juntas ante las cámaras, estamos seguras de que fuera compartieron algún que otro momento. Y es que las dos tienen mucho en común: ambas están conquistando la moda con sus particulares elecciones de vestuario. La influencer anoche lució este vestido rosa satinado que conjuntó con unas botas negras de plataforma.