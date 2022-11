Ester Expósito confiesa una de sus 'extrañas obsesiones'

Además de una apretada agenda de proyectos profesionales, Ester Expósito tiene otras aficiones en las que ocupa su tiempo libre. Algunas son sorprendentes como se pudo comprobar en la conversación que mantuvo con el streamer Ibai Llanos, con quien se sinceró acerca de algo que le apetece hacer en el futuro: bañarse con tiburones blancos. “Es una de mis rarezas, de mis extrañas obsesiones. Y solo me gustan los que son blancos” comentó, explicando que le gustaría meterse algún día en el mar, en una jaula, para observarlos de cerca. Tal es su afición que “ha visto todas las pelis de tiburones blancos”. Además en sus perfiles sociales no deja de ver vídeos en los que aparecen estos escualos. “Cuando entro en reels solo veo vídeos de tiburones. Mi algoritmo está lleno. Ves cómo les echan carne...”.

La actriz contó que es una experta submarinista, afición que comparte con su padre. “Empecé con trece años, que es cuando te puedes sacar el título. Yo me lo saqué en Almería. Primero eran unas clases teóricas, luego unos tests, luego prácticas en piscina y luego en el mar y ya luego tienes el título y vas avanzando. Yo puedo bajar hasta 30 metros creo. Me encanta porque es una cosa de mi padre y mía”. Por el contrario hay otro animal, la araña, que no le gusta nada, contó a Ibai en Charlando tranquilamente, como se titula el espacio que organiza el streamer en su canal. Entre los detalles más personales que contó Ester están que le gustan mucho los documentales de crímenes -dijo que es adicta a las ficciones de asesinos en serie- y que es muy desorganizada. Entre sus manías destacó una en particular: “Cuando me estoy lavando la cara, siempre voy por partes”.

Se sinceró acerca de lo que para ella supone la fama, un éxito que no ha dejado de crecer desde su aparición en Élite. “Tengo ansiedad desde antes de dedicarme a esto. En varios momentos de mi vida he tenido ansiedad y es complicado estar tan expuesta. Y también soy tímida” contó. Recordó además que siempre quiso ser actriz y que no se ha arrepentido nunca de ninguno de los trabajos que ha hecho a lo largo de su trayectoria. El streamer hizo entonces una confesión a su invitada contando un episodio de su pasado del que no suele hablar. “Yo fui actor de un director que está trabajando también contigo. Esto es increíble. Trabajé con Jaume Balagueró” dijo añadiendo que tampoco actuó mucho (fue en un corto titulado Unboxing Ibai).

Ester Expósito, que es una de las jóvenes actrices con más proyección y atractivo del panorama actual, aparece en la nueva película de Balagueró, responsable de la saga de terror Rec. De nuevo el cineasta explora este género en Venus, una historia en la que el misterio invade los pasillos de un complejo de apartamentos malditos en las afueras de Madrid. La cinta se estrena el 2 de diciembre.

