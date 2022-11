¿Quién es el actor de 'Élite' que sale en la quinta temporada de 'The Crown'?

Élite nos ha dado a algunos de los actores más reconocidos de nuestro país en el mundo y sus carreras no han hecho más que crecer desde el estreno. Entre ellos está por supuesto Ester Expósito o Miguel Bernardeau, pero no son los únicos. En la última temporada de The Crown precisamente hemos visto como uno de los intérpretes españoles que participó en las primeras ediciones de la ficción española tiene su momento de protagonismo. Hablamos de Abdelatif Hwidar, que en la ficción de Las Encinas da vida al padre de Omar y Nadia, y que en la serie británica se mete en la piel de Aly Aly Fayed.

Es en el episodio tres de la quinta temporada, cuando la ficción se traslada a Egipto y a la juventud de Mohamed Al-Fayed, cuando Abdelatif Hwidar da vida al abuelo de Dodi, el hombre que enamoró a la princesa Diana de Gales, y se convierte en el primer actor español en participar en la ficción de Netflix. En varias escenas podemos ver cómo The Crown ha escogido situar a la familia y cómo la realeza habría influido en ellos desde siempre, ya fuera por apariciones casuales de Eduardo VIII y Wallis Simpson o por la presencia británica en el país.

A pesar de la importancia de The Crown, Abdelatif no ha compartido nada al respecto en sus publicaciones, aunque sus amigos sí le han etiquetado en alguna captura donde se le ve actuando. Según contó en declaraciones a Ceuta Televisión, tuvo que competir con actores internacionales para dar vida al padre de Mohamed y fue "fascinante". "Aparte de que me pagaron muy bien, que tampoco está mal", añadía entre risas. Según explicó estuvo una semana trabajando en Jerez de la Frontera, donde grabaron estas escenas: "Ha sido una experiencia, y además inesperada, porque había actores egipcios para interpretar a un egipcio y me escogieron a mí".

Abdelatif Hwidar nació en Ceuta el 5 de abril de 1971 y ha dedicado su vida a la producción audiovisual. Estudió publicidad en la Complutense y un máster de guion, estudios que ha utilizado para convertirse en un artista 360º, puesto que además de actor es guionista y realizador, ha trabajado tanto en el cine como en ela televisión, las plataformas y en el teatro, y habla cinco idiomas (español, árabe, francés, catalán e inglés). De hecho en su papel de The Crown habla árabe. En octubre ha estado en el Centro Dramático Valle Inclán con la obra 400 días sin luz, y para los próximos meses se espera su aparición en las series Cristo y Rey (de Atresplayer) y en la segunda temporada de The Kosta Paradise.