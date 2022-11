Olivia Wilde reaparece tras conocerse los motivos de su ruptura con Harry Styles

Olivia Wilde vuelve a ser una mujer soltera y sin compromiso. La actriz y directora estadounidense y el músico y actor británico Harry Styles han puesto fin a su relación después de dos años de noviazgo. Dos días después de trascender la noticia de su ruptura, la cineasta reapareció en la 13ª edición de los Governors Awards. Para la ocasión, la exmujer de Jason Sudeikis eligió un look metalizado de Erdem con unos guantes de tul a juego con su vestido y no se olvidó de su sonrisa la acompañó durante toda la cita.

-Olivia Wilde y Jason Sudeikis niegan de forma tajante las explosivas declaraciones de su exniñera

VER GALERÍA

Según Entertainment Tonight Olivia, de 38 años, y Styles, de 28, "tomaron la decisión de dejarlo hace unas semanas, pero realmente les encanta pasar tiempo juntos". Fuentes cercanas a la pareja también reconocieron en la revista People que "siguen siendo muy amigos". Los motivos de su ruptura se deben principalmente a que ambos tienen otras prioridades en este momento. Por un lado, Harry Styles está muy centrado en su carrera y se irá de gira el próximo año, mientras que Olivia Wilde está centarada en sus hijos, Otis, de 8 años y Daisy, de 6 años, y en su carrera como actriz y directora de cine.

Cuando ambos trabajaron en No te preocupes querida, la película en la que se enamoraron, era muy fácil pasar tiempos juntos, sin embargo cuando la promoción concluyó, sus prioridades les obligaron a pasar cada vez más tiempo separados y se hizo cada vez más difícil mantener una relación. Todo ello sumado a la presión pública sobre ellos ha sido difícil", dijo el amigo. "Han tenido altibajos a lo largo de la relación".

VER GALERÍA

Un amigo de la pareja revela que no existen resintimientos entre ellos, de hecho Olivia Wilde y sus hijos asistieron al concierto que Harry Styles ofreció el 15 de noviembre en Los Ángeles. Esa misma semana también se vio a ambos saliendo del mismo gimnasio con apenas unos segundos de diferencia. "En este momento, tienen diferentes prioridades que los mantienen separados (…). No hay mal ambiente entre ellos, Harry no ha dejado a Olivia, ni viceversa”, aseguró una fuente ceracana a Page Six. "Esta ha sido la relación más larga que ha tenido Harry, así que claramente tienen un vínculo especial… Es imposible tener una relación cuando el próximo año él está en todos los continentes y Olivia tiene su trabajo y sus hijos", añadió.

Olivia Wilde han sido muchos los frentes a los que ha tenido que responder en los últimos tiempos tanto a nivel personal como profesional. La actriz anunció el fin de su relación con Jason Sudeikis en noviembre de 2020 después de nueve años de relación y dos hijos en común. En un primer momento se dijo que la ruptura había sido amistosa, sin embargo, poco después aparecían las primeras fotos de la actriz de la mano de Harry Styles, gesto que provocó el enfado del protagonista de Ted Lasso, ya que tenía la esperanza de volver con la madre de sus hijos. Wilde se mudó a la casa del excomponente de One Direction y comenzaron una batalla legal por la custodia lde sus hijos. Tan tormentoso estaba siendo su divorcio que Wilde llegó a recibir en plena presentación de su filme un documento legal sobre la custodia que la dejaba completamente desconcertada.

A continuación vinieron las explosivas declaraciones de la exniñera de los hijos de la expareja, que ambos padres negaron de forma conjunta a través de un comunicado. Y por último y no menos polémico fue el enfrentamiento público con Shia LaBeouf y la supuesta enemistad que se había creado entre ella y Florence Pugh, la actriz principal de su película No te preocupes querida.

-Ups! El tropiezo de Olivia Wilde en el Festival de San Sebastián por culpa de sus altísimos tacones