Olivia Wilde y Jason Sudeikis niegan de forma tajante las explosivas declaraciones de su exniñera

Olivia Wilde y Jason Sudeikis han hecho frente común para responder a su exniñera, tras las impactantes declaraciones de esta sobre algunos supuestos detalles íntimos del actor y el actriz cuando aún estaban juntos. A pesar del complicado proceso de divorcio que están viviendo las dos estrellas de Hollywood, ambos parecen haber dejado a un lado por momentos esas diferencias y emitían un comunicado conjunto tras saltar la polémica.

Entre otras afirmaciones, la mujer que cuidó de los dos hijos de la expareja ha contado un presunto episodio altamente tenso relacionado con la ruptura de Olivia y Jason. Según ella, el protagonista de Ted Lasso estaba tan desesperado que se llegó a arrojar debajo de un coche para impedir que su chica se fuera de casa para ver a Harry Styles, su actual novio.

Tras esta y otras revelaciones que ha hecho en una entrevista al Daily Mail, los intérpretes se han mostrado indignados y decían lo siguiente: "Como padres, es especialmente molesto ver que una excuidadora de nuestros pequeños hace acusaciones tan falsas y difamatorias de manera pública sobre nosotros", ha transmitido la expareja cuya relación duró casi una década.

Denuncian el 'acoso' de la exniñera

No solo niegan lo dicho por la baby-sitter, sino que además denuncian un "acoso" por parte de esta que "dura ya 18 meses" y "lamentablemente ha llegado a su límite", apostillan sobre un asunto que está afectando también "a nuestros seres queridos, amigos cercanos y colegas", añaden. Para terminar, Olivia Wilde y Jason Sudeikis afirman que "seguiremos poniendo todo nuestro interés en criar y proteger a nuestros hijos, con la sincera esperanza de que (ella) decida dejar a nuestra familia en paz", sentencian.

La exniñera afirmó que el actor estaba "devastado" por la relación de su chica con el cantante y excomponente de One Direction, a quien esta había elegido además para su película Don't Worry Darling. El lunes 9 de noviembre de 2020 por la mañana "llegué a su casa y él no paraba de llorar, gritando '¡nos ha dejado, nos ha dejado!'", en relación a la marcha de la actriz del hogar conyugal. "Jason estaba fuera de sí y decía que la iba a recuperar porque la amaba", ha relatado la cuidadora. "Lo sentí mucho por él porque no sabía qué decirle", añadía. Por último, esta asegura que fue despedida por ellos en febrero de 2021, pero un representante de Olivia Wilde afirma que fue ella la que renunció.

Sudeikis y Wilde anunciaron el fin de su relación en noviembre de 2020 después de nueve años de relación y dos hijos en común, Otis Alexander, de ochos años, y Daisy Josephine, de seis. En un primer momento se dijo que la ruptura había sido amistosa y compartían la crianza de los niños, aspecto que compaginan con su exitosa carrera profesional. Sin embargo, poco después aparecían las primeras fotos de la actriz de la mano de Harry Styles, algo que provocó el enfado de su ex ya que tenía la esperanza de que su ruptura no fuera definitiva.

Fue entonces cuando la intérprete de House abandonó su domicilio para mudarse a casa del excomponente de One Direction. Además, el pasado abril, Olivia Wilde quedaba completamente desconcertada al recibir un documento legal sobre la custodia de sus hijos en pleno escenario. La actriz y directora recibió un misterioso sobre que ponía 'personal y confidencial' de su expareja cuando promocionaba su filme en Los Ángeles, algo que venía a evidenciar lo tormentoso de su separación.