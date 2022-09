Jason Sudeikis y su ex Olivia Wilde: la cara y cruz del éxito

Dicen que la felicidad va por barrios, y en el caso de Olivia Wilde y Jason Sudeikis, sumidos actualmente en una dura batalla legal por la custodia de sus hijos, no puede ser más cierto. Mientras la primera intenta salvar los muebles con su primera película como directora, No te preocupes, querida, Jason era todo sonrisas y felicidad en la madrugada del 12 al 13 de septiembre. El motivo: Ted Lasso, su comedia de Apple, ha sido una de las grandes triunfadoras de los Emmy.

Segundo año consecutivo de éxito con 'Ted Lasso'

La serie que protagoniza el ex de Olivia Wilde comenzó a emitirse en agosto de 2020 en Apple TV. Por aquel entonces, ambos vivían ya separados, aunque el anuncio no se hizo oficial hasta noviembre. Olivia había conocido y se había enamorado de Harry Styles en el rodaje de la película que hoy la convierte en el blanco de las críticas, y Jason, probablemente, padecía las consecuencias de la ruptura. Aun así, este logró componer un personaje divertido y entrañable, que se ha ganado el corazón de todos sus espectadores, a los que no olvidó agradecer su fidelidad en el discurso de aceptación. Anoche, Ted Lasso se hizo con cuatro Emmy (dos de ellos para Sudeikis, a mejor actor de comedia y a mejor comedia, en calidad de productor ejecutivo), que se suman a los siete logrados en la edición de 2021. Un rotundo éxito.

La mala acogida de 'No te preocupes, querida' se suma a las numerosas polémicas

La otra cara del éxito es su expareja, Olivia Wilde. La misma película que le hizo encontrar el amor está siendo su cruz. Cuando dio a entender que había echado a Shia LaBeouf del filme, este contraatacó publicando un vídeo en el que la directora no solo da a entender que quería que se quedara (él interpretaba el papel que finalmente hizo Styles), sino que desprendía cierta disconformidad con Florence Pugh. Esta, disgustada por el trato recibido en el rodaje, y tras el polémico vídeo, decidió no hacer promoción de la película (aunque finalmente sí se dejó caer por el Festival de Cine de Venecia). Después llegó el supuesto escupitajo de Harry Styles a Chris Pine. A pesar de los desmentidos, todo ha ido sumando en contra de la película. Pero lo peor han sido las críticas profesionales: la tildan de fallida, de insípida y de desaliñada, entre otras muchas cosas.

Habrá que esperar al estreno, el próximo 23 de septiembre, para comprobar si el ruido mediático le viene bien o mal, pero el arranque no parece especialmente prometedor. Y para uno de sus protagonistas, Harry Styles, a su vez novio de Olivia Wilde, llueve sobre mojado. Acaba de estrenar My Policeman en el Festival de Toronto y los críticos se han cebado con su interpretación, tildándola de sosa. My Policeman, que llegará a los cines a finales de octubre, tiene como coprotagonista a Emma Corrin, quien dio vida a Diana de Gales en The Crown. Sin embargo, en los Tribute Awards de dicho festival, que se acaban de celebrar (una especie de premios alternativos que otorgan el público y ciertas firmas comerciales), el reparto al completo de la película se ha llevado un premio. Algo es algo.

Un golpe de efecto que Jason dijo desconocer

Mientras uno y otra viven momentos dispares en sus respectivas carreras, su lucha en los juzgados continúa adelante. Es digno de recordar el momento en el que Wilde, mientras promocionaba No te preocupes, querida el pasado abril, recibió un sobre con documentos en torno a la custodia legal de sus hijos en pleno escenario, a pesar de que su ex desconocía cómo había ocurrido todo. Aquel golpe de efecto fue recogido por las cámaras. Habrá que esperar al final de esta guerra abierta. Olivia, que se fue de vacío en Venecia, no ha hecho mención alguna al triunfo de su ex en redes sociales. La reconciliación amistosa parece estar muy lejos. Al menos, de momento.