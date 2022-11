La misteriosa desaparición de las fotos de Jennifer Lopez, incluidas las de Ben Affleck

Los millones de fans de Jennifer Lopez se han quedado absolutamente asombrados al entrar en sus redes sociales. Los perfiles de la actriz y cantante neoyorquina se han apagado por completo y han desaparecido todas sus fotos de Instagram, incluidas las de Ben Affleck, y a estas horas se desconoce el motivo. Todas las publicaciones previas de esta cuenta se eliminaron, en la foto de su perfil tan solo aparecía un círculo negro, y no existen nuevas publicaciones en Facebook, TikTok ni Twitter.

VER GALERÍA

Por el momento no se sabe si esta llamada de atención se debe a una estrategia de marketing o publicidad. Habitualmente este tipo de acciones preceden a un anuncio importante o una noticia relevante. Tras este apagón, lo único que cabe pensar es que "¡algo grande debe estar pasando!", como dicen desde su cuenta de fans. Este viernes se cumple el vigésimo aniversario de su tercer álbum de estudio This Is Me... Then, que en su día le dedicó al que era su novio y ahora es su marido, Ben Affleck.

"Es una locura verme hablando de mostrarles a mis hijos este álbum dentro de 20 años, ¡y aquí estamos! Mucho ha cambiado... yo he cambiado... pero algunas cosas se han mantenido igual. La vida es un camino poéticamente hermoso y, a veces, roto... #20yearsofTHISISMETHEN", señalaba la intérprete de Let's Get Loud en Twitter. "Hoy es el día 1 de nuestra #cuenta regresiva hasta el 25 de noviembre, que es el vigésimo aniversario del lanzamiento del álbum y para conmemorar este aniversario... Hoy lanzamos el álbum por primera vez en vinilo... así que retrocedamos en el tiempo juntos. Revive la música y el amor conmigo. ¡¡¡Muchas sorpresas quedan por venir hasta entonces!!!”, anunciaba.

Una estrategia similar utilizó Kylie Jenner ante del relanzamiento de su nueva empresa. Ahora ha sido la diva del Bronx quien ha eliminado las fotos y todas sus publicaciones antiguas de Instagram, dejando perplejos a sus 226 millones de seguidores, que desde ayer no saben absolutamente nada de Jenny From The Block.

VER GALERÍA

Lo último que sabemos de Jennifer López, de 53 años, es lo bien que se lleva con los hijos de Ben Affleck y lo orgullosa que está de haber adoptado el apellido de su esposo. La diva de la música concedió la primera entrevista después de su boda y habló de lo bien que se siente al haber cumplido con esta tradición tan arraigada en algunos países como en Estados Unidos. "a gente va a seguir llamándome Jennifer Lopez pero mi nombre legal será señora Affleck porque estamos unidos. Somos marido y mujer. Estoy orgullosa de eso, no creo que sea un problema", en referencia a las críticas que ha recibido por adoptar esta tradición. "Yo estoy en control de mi vida y destino y me siento empoderada como mujer y como persona", ha querido aclarar. "Pienso que es romántico. Para mí mantiene la tradición y el romance, quizás simplemente soy esa clase de chica", se defendió.

Loading the player...

Jennifer Lopez muestra la decoración de su casa