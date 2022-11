EL PRÓXIMO 9 DE DICIEMBRE SE ESTRENA 'EMANCIPATION' Will Smith, entre lágrimas, vuelve a recordar la noche de los Oscar que cambió su vida El actor espera que el público pueda ver más allá de la controversia y aprecie el trabajo de su nueva película

Poco a poco, Will Smith está recuperando su agenda de compromisos profesionales y vuelve a aparecer con normalidad en los medios de comunicación. El actor se encuentra en pleno proceso de promoción de su nueva película, Emancipation, que estará disponible en Apple + el próximo 9 de diciembre. Aunque aún no se ha estrenado, muchos especialistas en cine piensan que este papel le traerá grandes alegrías, como nominaciones a importantes premios. Sin embargo, la estrella del Príncipe de Bel-Air no puede olvidar la pasada gala de los Oscar, puesto que la que tenía que haber sido una de las noches más felices de su vida se tiñó de tragedia.

"Era una rabia que tenía contenida desde hace mucho tiempo. Esto no justifica mi comportamiento en absoluto", comenzaba su intervención en el programa de televisión The Daily Show mientras intentaba contener las lágrimas. "Lamento todo lo que pasó porque no es la clase de hombre que quiero ser". Igualmente, se mostraba preocupado de que este hecho pueda perjudicar el gran trabajo que ha hecho el resto de los miembros de este nuevo largometraje, que han confiado plenamente en él a pesar de la controversia. "Mi gran esperanza es que mis acciones no penalicen al equipo. Espero que esta historia pueda llegar a los corazones de la gente para que reconozcan el gran talento de los artistas que hay en esta película".

El intérprete ha visto como la bofetada que le propinó a su examigo Chris Rock ha truncado algunos de sus trabajos, como el filme de Netflix Fast and Loose que fue cancelado. Así mismo, la Academia del Cine de Hollywood, organizadores de los Oscar, barajaron la idea de tomar medidas disciplinarias contra él para condenar el uso de la violencia, antes de que esto ocurriese, el propio Will renunció a ser miembro de esta organización cultural. Además, no podrá participar en la gala de los Oscar en la próxima década. Gestos que hicieron que muchos augurasen el posible fin de su carrera, pero, tras un tiempo retirado y su perdón público, como el ave fénix, resurge de las cenizas con más fuerza que nunca.

¿Qué pasó entre Will Smith y Chris Rock?

Chris Rock era el presentador de los Oscar 2022. En uno de sus monólogos hizo un chiste de mal gusto sobre el pelo de Jada Pinkett Smith, mujer del protagonista de Focus que sufre de alopecia femenina. Un comentario que no gustó nada al artista que no dudo en subir al escenario y golpearle a la cara dejando a todos los allí presentes impactados. Aunque Will ha intentado pedir perdón al que fuese su compañero, el cómico nunca ha aceptado las disculpas, e, incluso parecía avivar más la polémica con algunas de sus declaraciones, puesto que llegó a catalogar de poco sincero y de hacerse la víctima cuando el agredido fue él.

