Elena Furiase desvela la curiosa historia de cómo descubrió Ana de Armas su nominación a los Globo de Oro

Loading the player...

El duro trabajo de Ana de Armas para interpretar Blonde ha dado sus frutos. La actriz ha sido nominada por segunda vez a los Globo de Oro, una gran noticia que para ella es "más que emocionante". Su amiga, Elena Furiase, se ha mostrado muy orgullosa de ella, aunque ha revelado que Ana no piensa que vaya a resultar ganadora: "Ella cree que no se lo va a llevar, yo no lo sé pero confío en que si y que la nominen para los Oscar también", ha comentado. Elena, además, ha contado cómo recibió la protagonista de Blonde la noticia, de una forma muy curiosa. Dale al play y no te lo pierdas.

-El año más brillante de Ana de Armas, triunfando en el amor y en el cine