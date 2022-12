Hilary Swank presume de su embarazo gemelar a los 48 años

Si hay una noticia que ha sorprendido en este 2022 y ha llenado de alegría a todos sus seguidores ha sido el embarazo de Hllay Swank. La ganadora de dos Oscar por Los chicos no lloran y Million Dollar Baby deseaba desde hace tiempo formar una familia junto a su marido, Philip Schneider, y, finalmente, su sueño se va a hacer realidad, La actriz, de 48 años, está a las puertas de una de sus navidades más felices y así lo ha dejado de manifiesto mientras decora su casa con el árbol y presume de su embarazo gemelar.

VER GALERÍA

Vestida con un ceñido conjunto negro que muestra su silueta de embarazada, la protagonista de Million Dollar baby presume de sus curvas premamá en su semana 23 de gestación y comparte la felicidad que vive ante el nacimiento de sus hijos. "All I want for Christmas is yoooouuus, ohhhhhhh baby(s). Todo lo que quiero para navidades es a vosotros. Ohhh, niños", dice en referencia a los bebés que espera para primavera de 2023. Una imagen que ha emocionado a todos sus seguidores, entre ellos a su amiga Sharon Stone, que ha compartido un emoji sonriendo con ojos de corazones.

El pasado mes de octubre la reciente nominada al Globo de Oro por la serie Alaska Daily anunciaba la buena nueva. "Es algo que estábamos esperando y ya puedo decir que voy a ser madre, pero no de uno ¡sino de dos!. Me siento bendecida, todavía no me lo puedo creer", explicaba la intérprete durante una entrevista en el programa de televisión estadounidense Good Morning America.Swank declaraba entonces que ya estaba en su segundo trimestre de gestación y, por el momento, no había experimentado ninguna molestia, como náuseas o vómitos y se encuentra bien.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

A juzgar por su sonrisa y las palabras que acompañan a su última foto Hillary no puede estar más feliz. La fecha prevista del parto es el mismo día del cumpleaños de su difunto padre, el 16 de abril. Hilary Swank y el empresario Philip Schneider contrajeron matrimonio en 2018, en una boda de cuento en California, publicada en exclusiva en ¡HOLA!, y cuatro años más tarde, decidieron ampliar su familia y convertirse en padres. Su deseo pronto se hará realidad y la actriz podrá cumplir ese deseo desde que era niña. A su dicha personal, se une su triunfo profesional. La estrella acaba de ser nominada a los Globos de Oro en la categoría de mejor actriz de drama