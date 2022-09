Lisa Marie Presley explica cómo está dos años después de la muerte de su hijo: 'Nunca se supera'

Con motivo del día nacional del dolor en Estados Unidos, Lisa Marie Presley ha escrito una carta publicada en la revista People para explicar cómo el suicidio de su hijo Benjamin en julio de 2020 le cambió la vida para siempre. Tenía 27 años cuando el nieto de Elvis Presley se disparó a sí mismo en la mansión de la familia, después de haber tenido una discusión con su novia y habiendo consumido alcohol y drogas. "He estado viviendo en una realidad horrible y que no me suelta desde la muerte de mi hijo hace dos años", ha asegurado la cantante.

"No es un tema fácil para nadie, el menos popular para mantener una conversación. Es largo, potencialmente dañino y muy difícil de enfrentar, pero si queremos avanzar el dolor tiene que poder expresarse", ha compartido Lisa Marie Presley a sus 54 años. Según ha expresado la única hija de Elvis, en su opinión la pena no cesa ni se va de ninguna manera, da igual el tiempo que pase. "Es algo que tienes que llevar contigo el resto de tu vida, a pesar de lo que la gente o la cultura nos quiera hacer pensar. No lo superas, no pasas página", ha añadido.

En sus palabras, Lisa Marie asegura haberse sentido sola en el proceso, porque a pesar de que todo el mundo está muy atento al principio, con el paso de los meses ha sentido que hasta sus familiares pretendían que siguiera adelante. "Así que si conoces a alguien que ha perdido a un ser querido, da igual cuánto tiempo haya pasado, llámales, visítales, apreciarán más de lo que te imagines que te preocupes", ha insistido. Además, Lisa Marie ha admitido sentirse culpable a diario, preguntándose y machacándose sobre lo ocurrido. Su hijo Benjamin había estado en rehabilitación hasta en tres ocasiones, la última solo seis meses antes de morir, pero nunca había terminado el tratamiento.

"Perder a un hijo es realmente tu peor pesadilla", ha admitido Lisa Marie Presley, que asegura que ha sentido el miedo y el rechazo por parte de otras personas que no entienden lo que se sufre en una circunstancia así. Según ha contado La hija de Elvis ha descrito a su hijo fallecido como "el ser más dulce e increíble", así como le ha recordado tan parecido al rey del rock que incluso le asustaba. "Eso me hacía preocuparme por él aún más de lo que habría hecho naturalmente", ha insistido.

El nieto de Elvis descansa en Graceland, en el Jardín de la Meditación de la finca de Memphis donde están también enterrados su abuelo, su bisabuela Gladys, su bisabuelo Vernon y su tatarabuela, Minnie Mae. Benjamin era fruto del matrimonio de Lisa Marie Presley con el músico Danny Keough, con quien estuvo casada desde octubre de 1988 hasta mayo de 1994. De esta relación nació también Riley Keough, tres años mayor que su hermano, y que se dedica al mundo de la interpretación.