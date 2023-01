Riley Keough comparte una foto de la última vez que vio a su madre, Lisa Marie Presley

Riley Keough, hija de Lisa Marie Presley, continúa conmocionada por el fallecimiento de su madre, a la cual ha recordado en sus perfiles sociales con el último momento que pasaron juntas. "Me siento bendecida de tener una foto de la última vez que vi a mi hermosa mamá", ha escrito la nieta de Elvis Presley, quien además ha querido dar las gracias a la actriz Georgie Flores por realizar la instantánea, donde la compositora y su hija miran a la cámara mientras se están sentadas en un restaurante en el que todavía no ha llegado su comanda. Además de este pequeño homenaje, la actriz y cineasta se despidió el pasado domingo con una desgarradora carta que leyó su marido en Graceland, la casa familiar, a la que acudieron todos sus seres queridos y muchos rostros conocidos.

En nombre de su mujer, Ben Smith-Petersen no dudó en pronunciar el dicurso de su mujer, una despedida que no dejó a nadie indiferente en la despedida familiar. "Espero poder amar a mi hija como me amaste a mí, como amaste a mi hermano y a mis hermanas. Gracias por darme fuerza, mi corazón, mi empatía, mi coraje, mi sentido del humor, mis modales, mi temperamento, mi salvajismo, mi tenacidad. Soy producto de tu corazón, mis hermanas son producto de tu corazón, mi hermano es producto de tu corazón", comenzó expresando el actor australiano sobre lo que había escrito Riley.

"Gracias por ser mi madre en esta vida. Te estoy eternamente agradecida. Te recuerdo dándome baños cuando era bebé, llevándome en el asiento de mi auto escuchando a Aretha Franklin, llevándome a tomar un helado después de la escuela en Florida. Recuerdo que nos cantabas a mí y a mi hermano canciones de cuna por la noche, y cómo te acostabas con nosotros hasta que nos quedábamos dormidos. Recuerdo cómo se sentía ser amado por la madre más amorosa que he conocido. Qué seguro se sentía estar en tus brazos: recuerdo ese sentimiento de niño y lo recuerdo hace dos semanas en tu sofá", continuó leyendo el yerno de la hija del rey del rock, que desveló que habían sido padres de una niña.

Riley es la hija mayor de Lisa y su primer marido, el músico Danny Keough, antes de su divorcio en 1994. Además, la actriz tenía un hermano, Benjamin, que fue encontrado en la casa de la familia tras acabar con su vida después de haber consumido diversas sustancias y tras una discusión con su pareja. "He estado viviendo en una realidad horrible y que no me suelta desde la muerte de mi hijo hace dos años. Es algo que tienes que llevar contigo el resto de tu vida, a pesar de lo que la gente o la cultura nos quiera hacer pensar. No lo superas, no pasas página", aseguró la compositora.