El sorprendente desencuentro de los exmaridos de Lisa Marie Presley por la custodia de sus mellizas

La multitudinaria despedida de Lisa Marie Presley en Graceland estuvo marcada por el inmenso cariño de amigos y familia. Las palabras de Sarah Ferguson en su memoria emocionaron mucho a los presentes. En su discurso recordó la que fue nuera de Isabel II una cita del escritor George Frost. “He tenido mi vida y he disfrutado cada segundo. Pero la otra vida me llama. Ahora vivo en las estrellas y el cielo. Para mis queridos hijos, pasar un tiempo maravilloso, porque yo seguiré viviendo a través de vosotros” dijo. Sin embargo, un desencuentro en el seno de la familia amenazó con romper la armonía en estos complicados momentos, aunque parece que de momento la cuestión se ha solucionado.

El conflicto surgió entre dos de los exmaridos de Lisa Marie, Danny Keough y Michael Lockwood. Keough parece que se trasladó a vivir con Lisa Marie después de la muerte de su hijo en común Benjamin en 2020, una trágica pérdida que la hija de Elvis nunca llegó a superar del todo. Fue así como convivió durante un tiempo con las mellizas de Lisa Marie, Harper y Finley, de 14 años, cuyo 60% de la custodia tenía ella. Tras su muerte, el portal TMZ informó del intento de Keough de pelear por la custodia de las niñas contra Loockwood, su padre, dado que él se consideraba padrastro de las pequeñas. Unas intenciones frustradas pues dado que no tienen vínculo sanguíneo no es posible, según la ley de California, llevar a cabo tal pretensión. El portal apuntó que entonces habría tratado de que la familia de Lisa Marie hiciera esta reclamación, aunque tampoco tuvo éxito en este sentido. Parece que la relación entre los dos ex de la hija del artista no es buena, dada la pelea legal que protagonizaron en 2016 Lisa Marie y Lockwood precisamente por la custodia de sus hijas en común.

Desde que falleció su madre, las niñas viven con su padre, que hasta entonces pasaba el 40% de su tiempo con ellas. Esto parece satisfacer a Priscilla, abuela de las niñas, y Riley, su hermana, que, como apuntan diversas fuentes, seguirá teniendo relación con ellas (de hecho han estado pasando tiempo juntas después de la muerte de Lisa Marie). Michael Lockwood emitió un comunicado tras la muerte de su exmujer asegurando que lo más importante para él son ahora las niñas. “Nada nos prepara para una tragedia tan inesperada. Es incomprensible. Lo más importante para mí ahora es cuidar a mis hijas, asegurarme de que siempre se sientan seguras y amadas. Las dos tienen un espíritu increíble y cuidarán del legado de nuestra familia para el resto de nuestras vidas”.

Una herencia con algunas deudas

Es precisamente el tema de la herencia el que se ha mencionado cuando surgieron los rumores acerca de este desencuentro. Las hijas de Lisa Marie, Riley, Harper y Finley, son ahora las herederas de sus bienes, entre los que se encuentra la mítica mansión de Elvis, Graceland. Ellas se beneficiarán del fideicomiso que tiene la propiedad de la mansión. Recordemos que un fideicomiso es una manera de titularidad de la propiedad que designa a un fideicomisario como propietario legal de los activos y a varios beneficiarios que gozan de los beneficios de los bienes depositados en el fideicomiso.

De acuerdo a la página oficial de la mansión, esta fue transferida a Lisa Marie cuando solo tenía nueve años tras la muerte de Elvis, aunque estuvo administrada por terceros hasta su 25 cumpleaños en 1993. Lisa Marie entonces tuvo pleno control sobre ella, por lo que creó The Elvis Presley Trust para gestionarla junto a su madre Priscilla y el National Bank of Commerce. Habría heredado además entonces una cantidad de dinero que se cifró en 100 millones de dólares (más de 90 millones de euros), aunque en 2018 admitió que las malas inversiones la habían dejado con un agujero de más de 16 millones de dólares (casi 15 millones de euros). Demandó después a su gestor Barry Siegel, por su mala gestión financiera, pero este contrademandó y la acusó de malgastar su herencia y deberle dinero. The New York Post apuntaba que, en el momento de su muerte, Lisa Marie debía aún más de un millón de dólares (más de 900.000 euros) en impuestos, deuda a la que tendrían que hacer frente sus herederos.