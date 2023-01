Nicolas Cage, desolado por la muerte de su exmujer Lisa Marie Presley: 'Iluminaba cada habitación'

El fallecimiento de Lisa Marie Presley a los 54 años ha sorprendido a todo el mundo de la canción y de la interpretación. Una noticia inesperada tras haber acudido como invitada junto a su madre a la gala de los Globos de Oro el pasado, celebrados en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles el pasado 10 de enero. Tras las numerosas reacciones a su muerte, como la de Priscilla Presley, su hija Riley y sus amigos íntimos, incluida Sarah Ferguson, Nicolas Cage (con el que estuvo casada cuatro meses), ha querido expresar su tristeza. "Esta es una noticia devastadora. Lisa tenía la mejor risa de cualquiera que he conocido. Iluminaba cada habitación y estoy desconsolado. Encuentro algo de consuelo creyendo que se ha reunido con su hijo Benjamin", ha escrito el intérprete de Cara a cara en un comunicado publicado en The Hollywood Reporter.

La intensa (y mediática) vida sentimental de Lisa Marie Presley, que se casó con Michael Jackson y Nicolas Cage

Lisa Marie Presley contrajo matrimonio con Nicolas Cage en agosto de 2002 después de haberse divorciado de Danny Keough (con el que tuvo dos hijos) y Michael Jackson. El actor y la compositora se conocieron cuando ella estaba comprometida con el músico John Oszajca y se casaron en Hawaii en una ceremonia secreta cuando se cumplían 25 años de la muerte de Elvis. Y aunque ambos confesaron que habían estado muy enamorados, la pareja no llegó a festejar su primer aniversario porque se divorciaron a los cuatro meses. "No nos deberíamos haber casado en primer lugar", admitió la hija del rey del rock en un comunicado.

Los motivos de la separación no trascendieron, pero los rumores de crisis siempre circularon en Hollywood. Según un amigo de la pareja, la relación entre ellos no era nada fácil: "Están locamente enamorados, pero la relación era complicada. Ambos tienen muchas cosas alrededor de su vida. El desafío era ver si podían llegar a una mezcla perfecta". Pero no solo eso, los rumores apuntaban a la relación ‘obsesiva’ de Lisa Marie con su fallecido padre, lo que la habría llevado a obligar, entre otras cosas, a que Cage consultara a un médium para pedirle al cantante la mano de su hija. Además, en una entrevista con la revista Rolling Stones en 2003 la compositoria habló así sobre su relación con el intérprete. "Éramos ambos tan dramáticos y dinámicos que, cuando era bueno, era increíblemente bueno; pero cuando era malo, era una sangrienta pesadilla para los dos".

Su madre Priscilla Presley, su hija Riley y sus íntimos, incluida Sarah Ferguson, recuerdan a la hija del 'Rey del Rock'

Pero Nicolas no ha sido el único de sus cuatro maridos que ha confesado su dolor, el guitarrista y productor Michael Lockwood, que fue su último esposo (se divorciaron en 2016) también está destrozado por la muerte de Lisa Marie. "Michael esperaba una recuperación rápida y completa porque sus hijas la necesitaban. Es muy triste que no haya resultado así", ha dicho su abogado en ET. De hecho, el artista se encuentra actualmebnte junto a las dos hijas gemelas que tiene en común con la única hija de Elvis Presley.