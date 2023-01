Funeral de Lisa Marie Presley: Sarah Ferguson conmueve a todos con un emotivo discurso a su amiga

Último adiós a Lisa Marie Presley. La hija del Rey del Rock, que perdió la vida el pasado 13 de enero a los 54 años a causa de un paro cardíaco, ha recibido sepultura en Mediation Garden, el jardín delantero de la mítica mansión de Graceland (Memphis) en la que el cantante vivió desde los 22 años hasta su fallecimiento en 1977. La artista ya descansa junto a su progenitor, sus abuelos y su hijo, Benjamin, que se suicidó con tan solo 27 años. Una pérdida inesperada y prematura que sumió a Lisa Marie en una gran tristeza que admitió que nunca pudo llegar a superar.

Además de su familia, como su madre Priscilla o sus hijas Rylie (33) y las mellizas Harper y Finley (14), muchos de sus admiradores se han acercado a Graceland, que cada año acoge a miles de turistas curiosos, para dar su último adiós. Su círculo más cercano siempre se ha mostrado muy agradecido por el cariño que están recibiendo en estos días tan complicados y han pedido a sus admiradores que en vez de flores donen el dinero que se pensasen gastar a The Elvis Presley Charitable Foundation, una asociación benéfica que apoya a menores en situaciones desfavorecidas a través de programas educativos y artísticos.

A pesar de las bajas temperaturas, sus fans han estado esperando durante horas para poder entrar al recinto. Una muestra de que el arte de la familia Presley es eterno y trasciende generaciones es que se ha podido ver a gente de todas las edades, algunos, incluso, caracterizados. Durante los días previos a este funeral, muchas personas también han estado en las inmediaciones de Graceland rindiendo tributo póstumo a la vocalista, formando altares improvisados con velas, flores y carteles con cariñosos mensajes.

En todo el acto la música ha estado muy presente. Primero con la actuación de un coro gospel y posteriormente, algunos de sus amigos se han subido al escenario para rendirle homenaje, como el músico Billy Corgan, Alanis Morissete,o Axl Rose, que ha interpretado la balada November Rain. Por su parte, Sarah Ferguson, que mantenía una estrecha relación con la intérprete, ha pronunciado un emotivo discurso, en el que incluso ha mencionado a Isabel II. La madre la princesa Eugenia ha recalcado su apoyo a la familia en la pérdida. "Mi suegra solía decir que la tumba es el precio que pagamos por el amor, miro a Priscilla como miraba a Lisa Marie que había perdido a su hijo, pero hoy quiero hablar de acción. Debemos mirar hacía delante, yo estaré ahí, sosteniendo vuestra mano". También mencionó una cita del escritor George Frost. "He tenido mi vida y he disfrutado cada segundo. Pero la otra vida me llama. Ahora vivo en las estrellas y el cielo. Para mis queridos hijos, pasar un tiempo maravilloso, porque yo seguiré viviendo a través de vosotros".

Otros de los momentos más sentimentales lo ha protagonizado Priscilla Presley, que visiblemente afectada por la pérdida de su única hija, ha tenido que hacer varias paradas para poder continuar leyendo unas palabras que había escrito su nieta y que llevaba anotadas en su móvil. "Nuestro corazón está roto, porque todos te amamos". La viuda de Elvis Presley volvió a agradecer a los allí presentes sus continúas muestras de afecto.

Según informa People, entre los asistentes también se encontraban Austin Butler, que se ha puesto en la piel de Elvis Presley en la película biográfica, con su pareja, Kaia Gerber y el director del citado largometraje, Baz Luhrmann. Precisamente, la última aparición pública de Lisa Marie fue en los Globos de Oro, donde Austin Butler se alzó con el premio a mejor actor principal. La cantante reconocía estar muy "feliz" por el magnífico trabajo que había realizado el artista en la cinta y subrayaba que el propio Elvis estaría "orgulloso" de verse reflejado de manera tan fidedigna en la gran pantalla.

Lisa Marie Presley y su última aparición pública en los Globos de Oro dos días antes de su muerte